وشمل العفو الملكي مجموعة من الأشخاص، "منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من محاكم المملكة".

وشمل أيضا العفو الملكي، "ثلاثة عشر (13) من المعتقلين المحكومين في قضايا إرهابية، شاركوا في برنامج مصالحة، وتحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المحدد في ثلاثين سنة لفائدة سجين واحد، وذلك استجابة من الملك لملتمسات العفو التي دأب المعنيون بالأمر على رفعها إليه".

وقال بيان ملكي إن العفو، عن محكومين في قضايا الإرهاب، جاء بعدما "أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب، وأكدوا أنهم رجعوا إلى الطريق القويم، إضافة إلى أنهم أظهروا عن حسن السيرة والسلوك طيلة مدة اعتقالهم".