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رقم الخبر: 200897 تاريخ النشر: آب 20, 2017 الوقت: 19:52 الاقسام: عربيات  
إرهابيون يهاجمون منازل مواطنين وسط غرب تونس

إرهابيون يهاجمون منازل مواطنين وسط غرب تونس

قامت مجموعة إرهابية تتكون من حوالي خمسة عناصر، ليلة السبت، بمهاجمة أحد المنازل بمنطقة تلة السوايسية من محافظة سيدي بوزيد, وسط غرب تونس، المتاخمة لجبل المغيلة، واستولت على بعض الأغطية والمؤونة، وفق ما أفاد به مصدر أمني السبت، لوكالة "تونس إفريقيا للأنباء" الرسمية.

وفي فترات سابقة، شهدت المناطق والأحياء المتاخمة لجبل المغيلة من محافظة سيدي بوزيد، وسط غرب تونس، مداهمات لمنازل السكان قامت بها مجموعات إرهابية متمركزة في الجبل للإستيلاء على المؤونة.

كما كان جبل المغيلة في مناسبتين مسرحا لتنفيذ عمليتين إرهابيتين بذبح شابين شقيقين (مبروك وخليفة السلطاني) خلال سنتين (2015 و2017), وتبنى العمليتين تنظيم "داعش" الإرهابي.

وفي العموم، تعرف تونس منذ موفى عام 2015 إستقرارا أمنيا لافتا، حيث انخفض منسوب الإرهاب الذي أصبح محاصرا بشكل كبير من الوحدات الأمنية والعسكرية في مناطق جبلية محدودة, لاسيما وسط غرب البلاد.

ومنذ موفى عام 2015, لم تشهد تونس عمليات إرهابية كبرى, على غرار هجومي (باردو 18 مارس/أذار وسوسة 26 جوان/يونيو 2015), وذلك بفضل الجاهزية العالية للقوات المسلحة.

 
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مصدر الخبر: تونس/وكالات
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