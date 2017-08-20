بعث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة خطية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تتعلق بآخر التطورات على الساحة الدولية، لاسيما الأزمة الخليجية.

وقد سَلّمت الرسالة إلى الأمين العام مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني لدى استقباله لها.

وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أكد الجمعة في مؤتمر صحفي بأوسلو مع نظيره النرويجي بورغه برندي، أن الدول المحاصرة لقطر -وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر- لم تقدم إلى الآن وبعد 73 يوما من بداية الحصار؛ أي دليل يدعم اتهاماتها للدوحة بدعم الإرهاب.

وقال الوزير إن قطر أرسلت ردها على رسالة الوسيط الكويتي، بينما "لم نر إلى الآن أي رد من دول الحصار باستثناء مزيد من التصعيد ومزيد من التحريض عبر وسائل الإعلام وتوجيه الاتهامات دون أدلة".