أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، القضاء على “إرهابي ثانٍ” في مدينة الأخضرية، ضمن عملية عسكرية ينفذها الجيش بمحافظة البويرة (شمال).

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة الاحد، عبر موقعها الإلكتروني، عقب ثلاث أيام من الإعلان عن مقتل شخص آخر وصفته بـ”إرهابي خطير” في العملية ذاتها.

وقالت الوزارة الاحد “مواصلة للعملية التي مكّنت من القضاء على إرهابي خطير، بمنطقة دوار سي المهدي بمدينة الأخضرية، محافظة البويرة، قضت مفرزة (دورية) للجيش الوطني الشعبي، صبيحة السبت بذات المنطقة على إرهابي ثان”، ولم يذكر البيان أية تفاصيل حول هوية القتيل أو التهم المنسوبة إليه.

وذكرت الوزارة، أنّها ضبطت خلال العملية بندقية آلية من نوع “كلاشنيكوف”، وقنبلة يدوية، وأربعة مخازن للذخيرة، وهواتف محمولة. وتأتي العملية إثر بحث وتفتيش يقوم به الجيش الجزائري في إطار مكافحة الإرهاب، بإقليم الناحية العسكرية الأولى، بحسب البيان ذاته.

والأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الدفاع القضاء على “إرهابي خطير” بمدينة الأخضرية يسمى (ن. كمال) ويكنى بـ (الزبير أبو هريرة).