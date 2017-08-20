أعلنت قوة أمنية تابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف اغتيال مسؤولين بالعاصمة طرابلس بمواد كيمياوية سامة، خططت له خلية تابعة لجماعة إرهابية.

وقالت الإدارة العامة للأمن المركزي في حي أبوسليم جنوبي طرابلس في فيديو نشرته على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنها "أحبطت مخططاً إرهابياً لاستهداف طرابلس وضواحيها بعد التحري وجمع معلومات حول خلية إرهابية كانت تخطط لاغتيال مسؤولين باستخدام مواد كيمياوية سامة ومحرمة دولياً".

وظهر في الفيديو علبة تحتوي على كمية من المواد السائلة التي تم ضبطها وتبين أنها قاتلة عند لمسها، كما تضمن اعترافات لأربعة موقوفين أكدوا بأن "مخطط عملية التسميم وضعت بالتنسيق مع عبدالحميد الهازل الملقب بـ"هاوزر" وأحد قادة "كتيبة الكاني" المتورطة في محاولات لتفجير وزرع عبوات ناسفة".

وأوضحت الإدارة العامة للأمن المركزي، أن "هذه المواد أصبحت في أيدي المنظمات و الجماعات الإرهابية في طرابلس التي باتت تتعرض لتهديدات ومحاولات لهجمات غادرة وفاشلة من قبل الجماعة الإرهابية لترويع سكانها، وأصبحت تلجأ لاستخدام سموم كيمياوية قاتلة محرمة دولياً من شأنها القتل في دقائق بمجرد ملامستها".