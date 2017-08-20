لليوم الثاني على التوالي من معركتي "فجر الجرود" و "إن عدتم عدنا"، يوجه كل من الجيش اللبناني في جرود رأس بعلبك والقاع من الجهة اللبنانية، والمقاومة والجيش السوري في القلمون الغربي من الجهة السورية، ضربات موجعة لمسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي.

ومنذ ساعات الفجر الأولى من الاحد، انطلقت عمليات الجيش اللبناني ضد التكفيريين، حيث حررت قوات الجيش مرتفعات "أم الجماعة" شمال شرق مرتفعات ضهور الخنزير، وعملت على عزل مجموعات "داعش" الإرهابية في وادي ميرا ووادي مرطبيا.

كما حرر الجيش خربة داوود وخربة التينة في جرود رأس بعلبك والقاع والفاكهة، مستكملًا التوجه نحو وادي الخشن، وبتحرير هذه المناطق يكون الجيش قد شارف على إنهاء المرحلة الثانية من معركة "فجر الجرود".

وبموازاة العملية العسكرية التي يشنها الجيش اللبناني، تمكن مجاهدو المقاومة والجيش السوري من تحرير مواقع في قرنة شعبة الشنشار وشعبة الصهريج وحرف الجفر شمالي القلمون الغربي، متقدمين باتجاه مرتفع قرنة الزويتينة على الحدود اللبنانية السورية.

وكان الجيش السوري ومجاهدو المقاومة تمكنوا مع انتهاء اليوم الأول من عملية "وإن عدتم عدنا" من تحرير 87 كيلومترا مربعا من إجمالي المساحة التي يسيطر عليها "داعش" والتي كانت تقدر بأكثر من 155 كيلومترا مربعا.

وفي هذا السياق، أفاد قيادي ميداني في المقاومة أن المرحلة الثانية من عمليات تحرير القلمون الغربي ستشهد انهيارات لـ"داعش" في شعبة عجلون، موضحًا في تصريح لعدد من وسائل الاعلام في منطقة القلمون الغربي أن من شأن السيطرة على معبر الزمراني أن يقطع الإمدادات عن "داعش"، فيما تم قطع كل المعابر باستثناء مرطبية.

وفي غضون ذلك استشهد 3 عسكريين لبنانيين وأصيب 4 آخرين الأحد، إثر انفجار لغم أرضي استهدف آليتهم في جرد رأس بعلبك.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان: "تعرضت آلية تابعة للجيش على طريق دوار النجاصة - جرود عرسال، ظهر الاحد، لانفجار لغم أرضي، أسفر عنه استشهاد 3 عسكريين، وإصابة عسكري بجروح خطرة، حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة".

وكان الجيش اللبناني قد أعلن في وقت سابق من الأحد عن تقدمه في المعركة ضد تنظيم "داعش" التكفيري على الحدود مع سوريا.

وأشار المتحدث باسم الجيش اللبناني نزيه جريج إلى أن الجيش اللبناني أصيب منه 10 أشخاص، أحدهم في حالة حرجة، فيما تمكن الجيش من السيطرة ناريا على مراح درب العرب ودليل الخصيب في جرود القاع وأسقط 20 قتيلا من التنظيم الإرهابي ودمر 11 مركزا لهم.

من جانب آخر سقط قتيل و5 جرحى خلال اشتباكات في مخيم عين الحلوة الفلسطيني جنوب لبنان، فيما اشتعلت منازل في حي الطيرة بالمخيم، نتيجة تساقط قذائف الهاون، وفقا للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وأفادت الوكالة، الأحد، بأن الاشتباكات اشتدت في حيي الطيرة والصفصاف داخل المخيم، بين قوات الأمن الوطني والقوة المشتركة من جهة، ومجموعتي بدر والعرقوب المتشددتين من جهة أخرى، استعملت خلالها الأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون من عيار 60 ملم.

وكانت الجولة الأخيرة من الاشتباكات في مخيم عين الحلوة، الذي يشهد توترات أمنية بين حين وآخر، قد بدأت الخميس، بعد أن أطلق أعضاء في مجموعة مسلحة النار على مقر القوة الأمنية داخل المخيم، ما أدى إلى مقتل عنصر في القوة الأمنية إضافة إلى سقوط عدد من الجرحى.

* الشيخ قاووق: الجيش والمقاومة يخوضان اليوم معركة اللبنانيين جميعا

من جانبه أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن "الجيش اللبناني والمقاومة يخوضان اليوم معركة لبنان واللبنانيين جميعا ويصنعان نصرا تاريخيا استراتيجيا عجزت عنه دول التحالف الغربي التي قالت إنها بحاجة إلى 30 سنة للقضاء على "داعش" في المنطقة، وهما في معركة دحر "داعش" يكتبان الاستراتيجية الوطنية اللبنانية في حماية لبنان، وبالتالي لا نحتاج إلى بيانات ومناظرات من قبل البعض في لبنان لتحديد هذه الاستراتيجية".

واعتبر الشيخ قاووق أن "المعركة من البادية السورية إلى الجرود واحدة، لأن خطر تنظيم "داعش" واحد، ولا استقرار للبنان إذا بقي خلف الحدود في سوريا، وبالتالي لولا تضحيات المقاومة في عمق البادية لكان لبنان في مهب الريح، ولكانت "داعش" اتجهت إلى لبنان، واتخذوه مقرا بدلاً من دير الزور والرقة".