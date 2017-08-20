اقتحمت قوات العدو الصهيوني، فجر الاحد، بلدة علار قضاء طولكرم بالضفة المحتلة، مسقط الشهيد قتيبة زهران الذي استشهد السبت على حاجز زعترة جنوب نابلس، فيما اقتحم جنود العدو مخيم الجلزون ومناطق بالقدس وبيت لحم وجنين واعتقلوا عدة شبان.

ووفقا لوكالة "فلسطين اليوم" اعتقلت قوات العدو شابين، بعد اقتحامها مخيم الجلزون برام الله، فيما أعلن عن إصابة شاب بالرصاص المطاطي خلال المواجهات في المخيم كما تم اقتحام بلدة سلواد ورصد تواجد مستوطنين في محيط بلدة كوبر.

وانسحبت قوات العدو من قرية الهاشمية، غرب مدينة جنين، بعد اقتحامها ومداهمة بعض المنازل فيها كما اقتحمت بلدة برطعة القضاء.

وفي ضواحي القدس اعتقلت قوات العدو الصهيوني شابين من البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

واقتحمت قوات العدو جبل هندازة في بيت لحم واندلعت مواجهات ضد القوات الصهيونية في محيط جبل الموالح ببيت لحم، وقوة أخرى اقتحمت مخيم عايدة وتعرضت بلدة تقوع لاقتحام جديد.

كما اعتقلت قوات العدو الصهيوني، مساء السبت، فتى يبلغ من العمر (17 عاما) من منزله في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

وكان شاب فلسطيني، قد استشهد ليلة السبت، برصاص العدو الصهيوني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب حاجز عسكري جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب وكالة "فلسطين اليوم" وأفادت مصادر العبرية، بأن جنود العدو الصهيوني أطلقوا النار على شاب فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاماً بحجة أنه حاول إشهار سكين لطعن أحد الجنود، مما أدى إلى استشهاده، في حين أصيب أحد الجنود بشظية رصاصة خلال إطلاق النار من قبل الجنود نحو الشاب.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشهيد هو قتيبة زياد يوسف زهران (17 عاماً)، من بلدة علار شمال طولكرم.

وأغلقت قوات العدو حاجزي زعترة وحوارة أمام حركة السير في كلا الاتجاهين ومنعت المركبات والمواطنين من العبور.