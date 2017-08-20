أفاد مصدر محلي في اليمن بأن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية استهدفت فجر الأحد تجمعات الجنود السعوديين وقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بمنطقة ذو رعين الغربية، بالإضافة إلى قصف مماثل استهدف مرابض آليات القوات السعودية في مرتفعات رجلاء بنجران السعودية.

وفي جيزان السعودية، قصف الجيش اليمني واللجان الشعبية بصواريخ الكاتيوشا تجمعات وتحصينات الجنود السعوديين والجيش السوداني في بوابة الموسم.

يأتي ذلك، بالتزامن مع مقتل وجرح العديد من قوات هادي إثر هجوم مباغت للجيش واللجان الشعبية على تحصينات الجنود السعوديين وقوات هادي في التلة البيضاء في موقع سلاطح.

في المقابل شنّت طائرات التحالف السعودي سلسلة غارات جوية على وادي عوجبة في مديرية منبه ومنطقة الإمارة في مديرية كتاف الحدوديتين بمحافظة صعدة شمال اليمن، كما طالت غارات جوية للتحالف مدينتي حرض وميدي الحدوديتين بمحافظة حجة غربي البلاد.

وفي محافظة تعز جنوب اليمن، أفاد مصدر عسكري بمقتل وجرح عدد من قوات هادي في عملية نوعية للجيش واللجان على مواقعهم في جبل راسن الواقع بين مديريتي الشمايتين والوازعية جنوب غرب المحافظة.

وأضاف المصدر أنّ العملية الهجومية للجيش واللجان على مواقع مقاتلي هادي في جبل راسِن أسفر عنها تدمير تحصيناتهم إلى جانب اغتنام عتاد عسكري.يأتي ذلك فيما شنّت طائرات التحالف السعودي سلسلة غارات جوية على منطقة الهاملي وجبل الشبكة في مديرية موزع.

كما شهدت منطقة الزنوج وشارع الأربعين مواجهات ليلية عنيفة عند الأطراف الشمالية الغربية لمدينة تعز جنوب البلاد.

كذلك أحبط الجيش واللجان الشعبية عملية زحف واسعة لقوات هادي باتجاه التلة الحمراء في مديرية كَـرِش شمالي محافظة لحج موقعاً قتلى وجرحى في صفوف القوات المهاجمة.

كما أفشل الجيش واللجان عملية تقدم لقوات هادي وتنظيم القاعدة في مديرية الزاهر جنوبي محافظة البيضاء وسط اليمن.

وفي سياق متصل، أكد مصدر عسكري للميادين مقتل وجرح عدد من قوات هادي خلال إحباط الجيش واللجان محاولة تقدمهم باتجاه وادي المخدرة في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب شمال شرق اليمن. يأتي ذلك بعد ساعات من إحباط الجيش واللجان الشعبية عملية زحف واسعة للجيش السوداني وقوات هادي شمالي صحراء ميدي الحدودية مع السعودية في محافظة حجّة غرب اليمن.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية في محافظة حجّة عن مقتل وجرح أعداد كبيرة في صفوف الجيش السوداني وقوات التحالف خلال محاولة الزحف باتجاه شمال صحراء ميدي والتي استمرت منذ ليل الجمعة وحتى نهار السبت بمشاركة الطيران الحربي والأباتشي والاستطلاع.

وذكرت وزارة الدفاع أنّ عملية الزحف باتجاه شمال صحراء ميدي جاءت بإشراف قيادات سعودية لرفع معنويات الجنود السودانيين بعد رفضهم الأوامر وامتناعهم عن الزحف.

من جانب آخر أكد تقرير لفريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية على اليمن، دعم دولة الإمارات جماعات مسلحة، وممارستها الاحتجاز غير القانوني والإخفاء القسري في اليمن، وأن هناك معلومات موثوقة تفيد بأن قواتها تخفي قسرا شخصين بعدن منذ أكثر من ثمانية أشهر.

ويشير التقرير -الذي حصلت الجزيرة عليه- إلى انتشار مليشيات ومجموعات مسلحة خارجة عن سيطرة الحكومة الشرعية، تتلقى تمويلا مباشرا ومساعدات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

كما يشير إلى أن إحدى تلك المجموعات في تعز يقودها شخص يدعى أبو العباس (السلفي) وتموله الإمارات، وقد رفضت هذه المجموعة الانضواء إلى الجيش اليمني؛ بالإضافة لعدم خضوع قوات رسمية -كقوات النخبة الحضرمية وقوات الحزام الأمني التي ترعاها وتمولها الإمارات- لسلطة الحكومة الشرعية.

ويضيف التقرير أن الصراع في تعز عزز دور "أبو العباس" بدعم مباشر من الإمارات، وخلال صراعه مع أنصار الله سمح بانتشار عناصر تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية داخل تعز، لتعزيز قواته وتقييد النفوذ السياسي والعسكري لحزب الإصلاح.

وأكد التقرير -الذي تتكتم الدول الأعضاء في مجلس الأمن على تفاصيله منذ تسلمه مطلع الشهر الجاري- ما قالته من قبل إحدى وكالات الأنباء ووسائل إعلامية ومنظمات حقوقية كهيومن رايتس ووتش، من أن دولة الإمارات تدير مباشرة وعبر وكلاء محليين -للهروب من المساءلة- سجونا في منشآت مدنية ببعض محافظات جنوب اليمن.

ويشدد التقرير على أن جميع الأطراف في الأزمة اليمنية تنتهك القانون الدولي الإنساني، في غياب تدابير كافية للمساءلة. وقد عبّر فريق الخبراء -الذي أعد التقرير- عن قلقه من اختباء أعضاء التحالف العربي بقيادة السعودية عمدا وراءه، لتجنيب نفسها المسؤولية عن الانتهاكات التي ترتكبها قواتها أثناء الغارات الجوية.

وأشارت الوثيقة إلى أن الحملة الجوية التي تقودها السعودية ذات تأثير ضئيل على الأرض.

إلى ذلك قصف مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، أمس الأحد، منازل المواطنين بمديرية حريب القراميش محافظة مأرب.

وأوضح مصدر محلي لـ "المسيرة نت" أن مرتزقة العدوان قصفوا بالمدفعية منازل وممتلكات المواطنين في قرى الحزم والحمدة بمديرية حريب القراميش.

وأدى القصف إلى وقوع خسائر مادية جسيمة في ممتلكات المواطنين ومنازلهم، ولم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين حتى اللحظة.

إلى ذلك شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارتين على مديرية حريب القراميش.

وعادة ما يلجأ العدوان ومرتزقته إلى استهداف المدنيين للتغطية على الهزائم التي يتلقونها في جبهات القتال أمام الجيش واللجان الشعبية.