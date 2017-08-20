* مقتل 4 وإصابة 4 آخرين إثر سقوط قذيفة على معرض دمشق الدولي * وصول قافلة تحمل 200 طن من المساعدات الإنسانية إلى حمص

أعلن الجيش السوري، الأحد، عن استعادة السيطرة على مساحات جديدة بريف حماة الشرقي بعد تدمير آخر تحصينات جماعة “داعش” التكفيرية فيها.

وبحسب وكالة "سانا" فقد أفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة نفذت عمليات مكثفة ضد “داعش” على عدة اتجاهات بريف حماة الشرقي أسفرت عن استعادة السيطرة على قرى الدكيلة الشمالية والدكيلة الجنوبية وأم حارتين وعلى مجموعة من التلال الحاكمة جنوب قرية أم حارتين.

وأشار المصدر العسكري إلى أن العمليات أسفرت عن “تدمير سيارات بيك آب مزودة برشاشات ثقيلة لداعش والقضاء على 10 تكفيريين”.

وكانت وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة قد أنجزت، السبت، المرحلة الأولى من عملياتها العسكرية بالتقاء القوات العاملة على اتجاهات ريف الرقة الجنوبي الغربي وريف حماة الشرقي وريف حمص الشرقي وأحكمت الطوق على من تبقى من إرهابيي داعش في منطقة عقيربات بريف حماة الشرقي”.

وإلى ذلك قضت وحدات من الجيش السوري على 20 تكفيرياً من “داعش” شرق السخنة وفي المشيرفة الجنوبية وأبو قاطور بريف حمص الشرقي.

هذا ودمرت وحدات من الجيش السوري مدعومة بالطيران الحربي تجمعات ونقاطا محصنة لـ “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في دير الزور.

وقتل أكثر من 20 إرهابيا من تنظيم داعش باستهداف تجمعاتهم بضربات الطيران ورمايات المدفعية في محيط المقابر- تلة علوش و الحويقة في دير الزور .

إلى ذلك تصدت وحدات من الجيش السوري لمحاولات اعتداء لمجموعات إرهابية على نقاط عسكرية حدودية بريف السويداء الشرقي.

وذكر مصدر عسكري سوري أن وحدات من الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية شنت هجوماً على نقاط عسكرية على الحدود السورية الأردنية بريف السويداء الشرقي.

وأشار المصدر إلى أن الاشتباكات انتهت بإفشال الهجوم “بعد تكبيد المجموعات الإرهابية خسائر فادحة بالأفراد والعتاد”.

واستعادت وحدات من الجيش السوري في الـ 11 من الشهر الجاري السيطرة على أكثر من 30 كم من إجمالي الشريط الحدودي مع الأردن بريف السويداء الشرقي حيث قامت قوات حرس الحدود بتثبيت نقاط لها في جميع المخافر الحدودية في المنطقة.

إلى ذلك قضت وحدات من الجيش السوري السبت على العديد من إرهابيي تنظيم “داعش” من بينهم العراقي “أحمد العبيدي” في حويجة صكر والبانوراما وحويجة المريعية وأحياء الحميدية والجبيلة والرشدية.

هذا ولفتت مصادر أهلية إلى فرار عدد من إرهابيي التنظيم من بينهم ما يسمى “مسؤول مكتب أشبال الخلافة” المدعو “أبو عبادة الشامي” مع عائلته.

وذكرت المصادر أن تنظيم “داعش” الإرهابي قتل 4 مدنيين وأصاب آخرين على طريق الكسرة “ابو خشب شمال غرب مدينة دير الزور بنحو 70 كم كما قتل 5 مدنيين عبر إطلاق النار على قوارب كانوا يستقلونها في نهر الفرات أثناء محاولتهم الهروب من قرية القصبي بالريف الغربي.

وأكدت المصادر قيام تنظيم “داعش” الإرهابي بحملة اعتقالات غير مسبوقة في مدينة العشارة بحق الشباب من اجل زجهم بالمعارك بعد الخسائر الكبيرة التي مني بها وتقدم الجيش العربي السوري باتجاه دير الزور من عدة اتجاهات.

وأعدم تنظيم “داعش” السبت الإرهابي “أبو اسباط السوداني” أمير ما يسمى “معاهد التوبة المغلقة” في المدينة وما حولها في حين تأكد فرار عدد من متزعميه من بينهم المدعو أبو الحوراء التونسي “مسؤول إذاعة البيان” من الميادين وبحوزتهم 300 ألف دولار.

وفي سياق آخر قام المركز الروسي للمصالحة في سوريا بإيصال نحو 200 طن من المساعدات الإنسانية الأممية إلى بلدة تل عمري بريف حمص.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الأمم المتحدة أرسلت قافلة انسانية إلى مدينة حمص السورية حملت 200 طن من المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.

وقالت الوزارة في نشرتها اليومية إن "الأطباء العسكريين الروس قدموا المساعدة الطبية إلى 53 شخصًا".

وفي سياق آخر قٌتل 4 أشخاص وأصيب 4 آخرين، صباح الأحد 20 أغسطس/آب، جراء سقوط قذيفة صاروخية على معرض دمشق الدولي.

وأعلن التلفزيون الرسمي عن "سقوط قذيفة بالقرب من مدخل مدينة المعارض ما أدى إلى اصابة عدد من المواطنين." وتحدثت مصادر سورية عن مقتل 4 أشخاص وأصابة 4 آخرين نتيجة سقوط هذه القذيفة.

ويقام المعرض الذي سيستمر عشرة أيام، على مساحة تبلغ 74 ألف متر مربع في منطقة قريبة من مطار دمشق الدولي عند أطراف الغوطة الشرقية.

وقد افتتح الخميس بعد انقطاع دام خمس سنوات نتيجة الحرب في سوريا.

وتشارك في المعرض 23 دولة حافظت على علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق، فضلاً عن شركات تحضر بصفة خاصة من 20 دولة أخرى كانت بعضها قطعت علاقاتها بدمشق مثل ألمانيا وفرنسا.

* مقتل 13 مدنيا بينهم نساء وأطفال في غارات للتحالف وقصف للأكراد في الرقة

من جهة اخرى أفاد ناشطون سوريون، بمقتل 13 مدنيا بينهم نساء وأطفال جراء غارات شنتها مقاتلات التحالف الدولي، وقصف مدفعي من قوات سوريا الديمقراطية، في مدينة الرقة .

وقال الناشطون، الأحد، إن "13 مدنيا لقوا مصرعهم جراء غارات لطيران التحالف الدولي، علاوة على قصف مدفعي من قبل قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من واشنطن، في الرقة ".

من جانبها، وثقت مصادر محلية، مقتل 25 مدنيا على الأقل، من بينهم نساء وأطفال، خلال اليومين الماضين بغارات للتحالف الدولي وقصف مدفعي لميلشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، على الأحياء السكنية من الناحية الجنوبية والغربية ووسط المدينة القديمة.

ويوجد في مدينة الرقة حوالي 25 ألف مدني في الأحياء الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، ويتعرضون لقصف شبه يومي من طائرات التحالف والميليشيات الكردية.

* تواصل الاقتتال شرق دمشق رغم انضمام "فيلق الرحمن" للهدنة

من جانبه أعلن "جيش الإسلام" السوري المعارض، وقف الأعمال العسكرية ضد "فيلق الرحمن"، في حال التزم الأخير بفك ارتباطه مع جبهة النصرة بعد انضمامه إلى اتفاقية "مناطق خفض التوتر" في الغوطة.

ونشر "جيش الإسلام" بيانا يؤكد فيه ذلك، ويأمل من "فيلق الرحمن" الوفاء بالتزاماته التي تعهد بها مؤخرا، وأن ينهي تحالفه مع من تبقى من "جبهة النصرة" الموجودة في قطاعه في غوطة دمشق الشرقية.

إلا أن صحيفة الوطن السورية أكدت أن لا هدنة حتى الآن شرق العاصمة دمشق وفي الغوطة تحديدا، إذ ما تزال الفصائل السورية المعارضة المسلحة تواصل الاقتتال فيما بينها في الغوطة، رغم انضمام فيلق الرحمن إلى اتفاق مناطق تخفيف التصعيد في غوطة دمشق الشرقية والانفكاك عن جبهة النصرة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت مؤخرا أن "فيلق الرحمن" وقع على اتفاقية انضمامه لنظام وقف إطلاق النار في جنيف بحضور ممثلين عن الوزارة والفصيل، على أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بدءا من الساعة التاسعة مساء الجمعة 18 الشهر الجاري.