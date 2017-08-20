اعتبر رضا مرعشي مدير المجلس الوطني للجالية الايرانية في أميركا (ناياك) الخطاب الأخير للرئيس روحاني بشأن خطة العمل المشترك رسالة لمساءلة ترامب من قبل العالم أجمع وقال، ان غالبية الإيرانيين المقيمين في اميركا يستنكرون تهديدات الرئيس الأميركي المعادية لايران.

وصرح مرعشي خلال حوار خاص مع مراسل إرنا، ان سياسة أميركا لفرض العقوبات ضد إيران باءت بالفشل وأضاف، ان خطاب الرئيس روحاني أمام البرلمان الإيراني لم يكن رسالة للبيت الأبيض فحسب، بل كان رسالة لأوروبا والعالم بأسره لمواجهة السياسات المتفردة لترامب ضد الاتفاق النووي.

كما أشار الى هواجس الإيرانيين في اميركا تجاه السياسات المعادية لايران للبيت الأبيض مضيفا ان غالبية هؤلاء الإيرانيين يعارضون التهديدات الاميركية ضد ايران ويطالبون ترامب بالحفاظ على الاتفاق النووي واعتماد حلول دبلوماسية لإحتواء خلافات أميركا مع ايران.

وأردف، ان الإيرانيين المقيمين في أميركا يطالبون ترامب باحترام إرادة الشعب الإيراني، تلك الإرادة المناهضة للتدخل الأجنبي وإراقة الدماء والتي لا تلجأ الى العنف لإيجاد أي تغيير سياسي أو إقتصادي أو أجتماعي.

وأكد مرعشي أهمية الأصداء الدولية للتحذير الأخير للرئيس روحاني خلال خطابه أمام مجلس الشورى الإسلامي بشأن تأهب إيران للرد الحاسم على تصعيد العقوبات من قبل أميركا وصرح، إن خطاب الرئيس روحاني لم يكن رسالة للولايات المتحدة فحسب بل كان في نفس الوقت رسالة لأوروبا وروسيا والصين وكافة بلدان العالم لكي يوحدوا مساعيهم لمساءلة ترامب حول تجاهل خطة العمل المشترك.

كما انتقد مدير المجلس الوطني للإيرانيين المقيمين في أميركا سياسات ترامب تجاه الإتفاق النووي وأضاف، إن فرض العقوبات سوف لن يكلل بالنجاح أبدا من دون النهوض بالعلاقات الدبلوماسية الثنائية بين البلدين.