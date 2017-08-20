اكد عضو مجلس خبراء القيادة آية الله احمد خاتمي بان الشهيد محسن حججي جعل الدواعش اسر شجاعته وصلابته منقطعة النظير، داعيا الى ترويج هذه الثقافة الرفيعة والثبات امام الاعداء.

وفي حديثه خلال ملتقى اقيم في مدينة يزد (وسط ايران) لتأبين المدافع عن مراقد اهل البيت(ع) الشهيد محسن حججي، قال آية الله خاتمي، ان الشعب الايراني يخوض الان حربا ثقافية شرسة ضد الاستكبار العالمي حيث يستهدف الاعداء هويتنا الاصيلة وان ثقافة الشهادة وترويج اهداف الشهداء من امثال حججي من شانها احباط مؤامرات الكفر العالمي.

وتابع امام جمعة طهران الموقت، ان طريق العزة والاقتدار للشعب الايراني البطل هو ثقافة الشهادة والتضحية وينبغي ان نحيي على الدوام ذكرى شهداء شامخين وامثال الشهداء المدافعين عن مراقد اهل البيت(ع) ومنهم الشهيد حججي.

واضاف آية الله خاتمي، رغم الاتفاق النووي والمتابعات الحاصلة في المفاوضات النووية، ما زلنا نشهد استمرار الحظر المفروض من قبلهم ضد ايران الاسلامية المقتدرة.

وقال، ان اجراءات والحظر وتهديدات الاعداء والاستكبار العالمي بزعامة اميركا ضد الشعب الايراني وايران مستمرة، ومن المؤكد ان طريق العزة رهن بالمقاومة والصمود.

واضاف آية الله خاتمي، ان الرئيس الاميركي المريض نفسيا يهدد شعبنا وبلادنا على الدوام بان جميع الخيارات موجودة على الطاولة ولكن ثبت مرارا بانهم لا يمكنهم ارتكاب اي حماقة ضدنا.