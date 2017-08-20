اقيمت مراسم استقبال رسمية لعائلة الشهيد الفرنسي من فترة الدفاع المقدس كمال كورسل، في مطار مشهد الدولي حضرها مسؤولون لدى محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق).

وكان مساعد الشؤون السياسية والامنية لمحافظ خراسان الرضوية سيد جواد حسيني في مقدمة المستقبلين حيث قدم اكاليل الزهور الى افراد اسرة الشهيد كورسل.

الي ذلك اكد والد الشهيد كمال كورسل في تصريح له خلال مراسم الاستقبال، انه يشعر بالفخر والاعتزاز لارتقاء نجله الى مرتبة الشهادة؛ مضيفا آمل بان يحظي باقي ابنائي بهذه المرتبة الرفيعة.

ولفت الى انه لم يكن على علم بمصير نجله (الشهيد كمال كورسل) خلال فترة رئاسة زين العابدين بن علي في تونس وذلك في ضوء العلاقات المتوترة انذك بين ايران وتونس؛ مردفا انه قام بالبحث في الانترنت ليعرف وبعد تاييد المستشارية الثقافية الايرانية في تونس ان نجله كان قد استشهد ويرقد حاليا في مقبرة الشهداء في قم المقدسة (جنوب طهران).

واشار والد الشهيد كورسل الى اهداف اخرى تكمن في زيارته الحالية للجمهورية الاسلامية الايرانية وهي التعرف على الكتب التي ترجمها ابنه الشهيد من الفارسية الى الفرنسية.

وولد الشهيد كمال كورسل عام 1964 من ام مسيحية واب تونسي مسلم، لكنه تربي على الديانة المسيحية اثر انفصال والديه عن بعضهما الاخر وهو في الثانية من عمره.

واعتنق الشهيد كورسل الاسلام في سن الخامسة عشر واختار لنفسه اسم كمال؛ وعقب انتصار الثورة الاسلامية في ايران تعرف على الثورة واختار مذهب (اهل البيت عليه السلام)، ومن ثم دخل الحوزات العلمية في قم المقدسة اثر شوقه الكبير لهذه العلوم.

وشارك الشهيد كمال كورسل في جبهات الحرب المفروضة ضد الجمهورية الاسلامية وساهم في عدة عمليات عسكرية دفاعا عن ايران الاسلامية لينال في التالي مرتبة الشهادة خلال عمليات المرصاد في العام 1988.