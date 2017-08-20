وخلال مؤتمر صحفي عقده أشار حجة الإسلام إيجئي الى القرارات الصادرة عن الولايات المتحدة معتبراً إن السلطات القضائية لم تتابع بشكل جاد الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة ضد إيران قبل الثورة الإسلامية.

ولفت الى أن هناك بعض الشكاوى التي تقدم بها الناس العاديون ضد الممارسات الإرهابية للولايات المتحدة مشيراً الى أن أحكاماً صدرت بهذا الخصوص ومن بينها ملفات القصف الكيمياوي الذي لعب فيه الغربيون دوراً معيناً وأدى الى إلحاق الضرر بحق 18 شخصاً مؤكداً ضرورة أن تدفع الولايات المتحدة مبلغ 9303 مليار ريال إيراني.

وفي معرض رده على سؤال بخصوص إلغاء حكم الإعدام بحق مهربي المخدرات وهل يشمل ذلك السجناء الذين حكم عليهم بالإعدام قال حجة الإسلام ايجئي: إن إلغاء حكم الإعدام لم يتم إقراره بعد وينبغي أن يرسل الى مجلس صيانة الدستور مشيراً الى أن الحكم الجديد يشمل الذين صدرت عليهم أحكام الإعدام أيضاً.

وحول ما إذا سيتم تقليص حالات الإعدام أمام الملأ العام نظراً لإنتقادات منظمات حقوق الإنسان بهذا الخصوص قال حجة الإسلام إيجئي: إن الإعدامات التي تنفذ أمام الملأ العام هي عادة تلك التي قام بدراستها مجلس الأمن التابع للمحافظات بشكل جيد أو تلك المتعلقة بالجرائم التي تجرح المجتمع وتنفذ بهدف أخذ العبر منها.

واضاف إن القضايا التي تجرح المجتمع تتم متابعتها بسرعة أكبر من غيرها مشيراً الى ان منظمات حقوق الإنسان لها الحق أن تقول ما تريد لكن بعض الإعدامات التي تنفذ أمام الملأ العام هدفها الردع ليس إلا.