أكد كبير الخبراء في مركز الدراسات السياسية والعسكرية التابع لجامعة العلاقات الدولية في موسكو، ميخائيل الكساندروف، إن التعاون بين طهران وموسكو لعب دوراً مهماً في تعزيز الإستقرار في سوريا ودعم الحكومة الشرعية في محاربتها للإرهاب في هذا البلد.

وفي مقال نشره على موقع (برافدا رو)، الروسي الأحد، قال ميخائيل الكساندروف: إن سوريا تنعم اليوم بإستقرار نسبي وتقيم معرضاً دولياً للمنتجات الصناعية بمشاركة 42 دولة حول العالم وهو ما يشير بوضوح إلى أن الولايات المتحدة والدول الأخرى المعادية لسوريا لم تتمكن من تحقيق خططها في إسقاط حكومة بشار الأسد.

وأشار إلى إنه وفي حال التحق العراق بالتحالف الإيراني الروسي فإن تركيا سوف تتشجع للإلتحاق أيضاً، لافتاً إلى أن علاقات تركيا بالأتحاد الأوروبي تمر بحالة من التوتر فيما قامت تركيا بتحسين علاقاتها بروسيا.

من جانبها أشارت صحيفة نزافيسيمايا غازتا الروسية إلى تطوير التعاون بين إيران وسوريا والعراق خلال السنوات الأخيرة وقالت: إن هذا التعاون لعب دوراً مهماً في التطورات الأقليمية.

وأكد مدير مركز الحضارات التابع لمعهد الدراسات الدولية في جامعة موسكو الحكومية، فنيامين بوبوف إن محور طهران بغداد دمشق يتجه نحو تعزيز قواعده، مشيراً إلى أن هذا المحور يسعى بشكل حثيث إلى ضم لبنان إليه.

واشار إلى العلاقات الجيدة بين إيران وروسيا وسوريا والعراق مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون بين هذه الدول لمواجهة المؤامرات الغربية في الشرق الأوسط.