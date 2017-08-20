اتفق رئيسا مركزي نظام الأمان النووي الإيراني والسويسري على فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي خاصة وان سويسرا تتولى رئاسة جمعية أنظمة الأمان النووي لبلدان غرب أوروبا.

وقد إلتقى رئيس منظمة الأمان النووي الإيراني حجة الله صالحي، الذي يزور سويسرا على رأس وفد من الخبراء المعنيين، التقى بـ (هانس وانر) رئيس مركز نظام الأمان النووي السويسري.

وكان مركزا نظام الامان النووي الايراني والسويسري قد وقّعا العام الماضي مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي.

واتفق الجانبان خلال هذا اللقاء ان يتوجه وفد من خبراء منظمة الأمان النووي السويسري إلى إيران في الخريف المقبل لبدء التعاون مع مركز نظام الأمان النووي الايراني.

وتفقّد الوفد الايراني خلال هذه الزيارة مركز تحليل الظروف الطارئة في سويسرا وكذلك المنشآت الجديدة لمحطة (غوسغن) للطاقة الذرية وأجرى محادثات مع خبراء هذه المحطة.

يذكر، ان هذه المنشآت تم بناؤها في الأعوام الأخيرة بغرض السيطرة على الظروف الطارئة.

وقد بدأ مركز نظام الامان النووي الإيراني نشاطه خلال الشهر الماضي في إطار الملحق الثالث لخطة العمل المشترك، وذلك بعد المفاوضات التي أُجريت مع وفد رفيع بالإتحاد الأوروبي في طهران.