قرر البنك المركزي العراقي، السبت، إيقاف فتح فرعين في أربيل والسليمانية بسبب الإستفتاء المقرر إجراؤه في 25 سبتمبر المقبل، وذلك وفقاً لما كشفه مقرر اللجنة المالية النيابية العراقي، أحمد حاجي رشيد.

وقال مقرر اللجنة المالية النيابية: ان البنك المركزي أنهى خلال الشهر الماضي إجراءات فتح فرعيه في أربيل والسليمانية، موضحاً أن البنك أوقف تلك الإجراءات بسبب تحديد موعد إجراء استفتاء كردستان ومخاوفه من تفاقم المشاكل بين بغداد وأربيل.

وأضاف حاجي رشيد: المواطنون في كردستان كان بإمكانهم الاستفادة من فرعي البنك المركزي بأربيل والسليمانية لولا قرار إجراء الإستفتاء.

يذكر أن الأطراف السياسية ما عدا (حركة التغيير والجماعة الإسلامية) قد عقدت في 7 يونيو الماضي إجتماعاً حددت فيه 25 سبتمبر موعداً لإجراء إستفتاء كردستان.