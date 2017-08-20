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رقم الخبر: 200879 تاريخ النشر: آب 20, 2017 الوقت: 18:02 الاقسام: اقتصاد  
السعودية تؤكد عدم وقفها التعامل بالريال القطري
تزامناً مع بدء توافد الحجاج القطريين لمكة المكرمة

السعودية تؤكد عدم وقفها التعامل بالريال القطري

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، السبت، أنها لم تصدر أية تعليمات للمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة العاملة في المملكة، تتضمن إيقاف التعامل بالريال القطري منذ قطع العلاقات مع دولة قطر.

وأضافت، في بيان، أنه (يمكن للمواطنين القطريين.. صرف الريال القطري بشكل طبيعي عن طريق البنوك ومحلات الصرافة المرخصة، وكذلك استخدام أجهزة الصراف الآلية).

تأتي تصريحات (المركزي السعودي) بعد أن وجه الملكي السعودي سلمان بن عبد العزيز نهاية الأسبوع الماضي، بفتح معبر (سلوى البري)، أمام الحجاج القطريين وتنظيم رحلات طيران مع الدوحة لإيفاد الحجاج إلى الديار الحجازية.

واتخذت كل من السعودية والإمارات والبحرين في 5 يونيو/ حزيران الماضي، إجراءات عقابية بحق قطر، من ضمنها إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والبرية. وفي ذلك التاريخ، قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر بدعوى (دعمها للإرهاب)، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه (حملة إفتراءات وأكاذيب).

 
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