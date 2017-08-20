قال الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني: انه ومع إفتتاح خط سكك الحديد بين إيران وأفغانستان، فسوف يدخل إلى أفغانستان عبر هذا الخط مليون طن من الإسمنت الإيراني.

وخلال مراسم تدشين مصنع هرات للذهب الأبيض في غرب أفغانستان يوم السبت، أعلن أشرف غني إنه يسعى إلى تحويل محافظة هرات إلى مركز الترانزيت في المنطقة، مشيراً إلى أنه سيوصل إيران بالصين من خلال محافظة هرات. ولفت إلى أن الصين سوف تستورد الرخام الأفغاني بقيمة 5 ملايين دولار، مشيراً إلى أن القطارات التي تصل أفغانستان قادمة من الصين يمكن أن تحمل الرخام الأفغاني إلى الصين عند العودة.

وأشار الرئيس الأفغاني إلى أنه وخلال المستقبل القريب سوف يستكمل خط سكك الحديد بين أفغانستان وتركمانستان والذي يمتد من منطقة آباد الحدودية إلى محافظة هرات.

يذكر أن محافظة هرات تقع في غرب أفغانستان بجوار الحدود الإيرانية، فيما تجاور محافظة بدخشان الإفغانية الحدود مع الصين. ومن المقرر أن يتم تدشين خط سكك الحديد بين إيران وأفغانستان قريباً ويمتد من منطقة خواف إلى هرات.