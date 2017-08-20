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رقم الخبر: 200877 تاريخ النشر: آب 20, 2017 الوقت: 17:58 الاقسام: اقتصاد  
معرض البورصة والإستثمار في خراسان الرضوية يوجه الدعوة لـ600 شركة أجنبية

معرض البورصة والإستثمار في خراسان الرضوية يوجه الدعوة لـ600 شركة أجنبية

أعلنت المشرفة على مكتب إستقطاب الاستثمارات في محافظة خراسان الرضوية، أنه تم توجيه الدعوة الى 600 شركة إستثمار أجنبية للمشاركة في المعرض الثاني للبورصة والاستثمارات في هذه المحافظة.

وقالت السيدة شكوه ميرشاهي: يقام المعرض الثاني للبورصة والاستثمار بهدف التعريف بفرص المؤسسات المالية الداخلية والخارجية، حيث يشارك فيه أركان سوق المال والبنوك والمؤسسات التمويلية والشركات الناشطة في سوق المال وشركات البورصة والوسطاء الماليون ومؤسسات الاستثمار ولجان الاستثمارات في المحافظة والمناطق الاقتصادية الحرة والخاصة والمنفذين والمعنيين بالمشاريع الاستثمارية في البلاد في قطاعات سوق المال والطاقة والسياحة والإسكان والعمران وبناء المدن.

وأضافت السيدة ميرشاهي: ان الهدف من إقامة هذا المعرض هو نشر الثقافة المالية العامة بين المجتمع ورفع مستوى الصناعة المالية في البلاد، ورفع مستوى التعامل بين الشركات، ورفع مستوى التعامل بين القطاع المالي الايراني والدولي وخاصة التعامل مع دول الجوار. ورأت المسؤولة في الاستثمارات ان إقامة المعرض تشكل فرصة سانحة للمشاركين من داخل ايران وخارجها للتعرف عن كثب على الطاقات والفرص الاستثمارية الفعلية والمستقبلية في مجالات البورصة والبنوك والتأمين، وهي فرصة للشركات الناشطة في هذا المجال لتعرض إنجازاتها وخدماتها لزوار المعرض.

يذكر أن المعرض الدولي الثاني للبورصة والاستثمار يقام من تاريخ 24 إلى 27 آب/ أغسطس الجاري في المحل الدائمي للمعرض الدولي في مدينة مشهد المقدسة.

 
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