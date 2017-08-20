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رقم الخبر: 200876 تاريخ النشر: آب 20, 2017 الوقت: 17:58 الاقسام: اقتصاد  
حل المشاكل المصرفية أمر ضروري لتطوير عملية التصدير
رئيس مؤسسة التنمية التجارية:

حل المشاكل المصرفية أمر ضروري لتطوير عملية التصدير

أكد وكيل وزارة التجارة رئيس مؤسسة التنمية التجارية، مجتبى خسروتاج، على ضرورة حل المشاكل المصرفية، معتبراً ذلك أمراً ضرورياً لتطوير عملية التصدير في البلاد.

وفي كلمة خلال إجتماع ممثلي المؤسسات التجارية ورؤساء المؤسسات الإنتاجية والمصدرة وممثلي المصارف المختلفة يوم السبت، أشار خسروتاج إلى المساعدات المالية التي قدمتها وزارة التجارة العام الماضي إلى المصدرين في البلاد، لافتاً إلى أن الوزارة ستقوم بتقديم مساعدات مثيلة خلال العام الجاري أيضاً.

من جانبه، أشار مدير دائرة الصادرات في البنك المركزي إلى العقود المالية التي وقعها البنك المركزي مع مختلف دول العالم ومنها تركية وباكستان والعراق، لافتاً إلى أن البنك وفي حال إفتتاح ائتمانات في البنوك الأجنبية، فانه سيتمكن من شراء العملة الصعبة الناتجة عن الصادرات بقيمة (ETS).

يذكر أن الكثير من البلدان التي تسعى إيران لتصدير السلع إليها تضع شروطاً صعبة على إستيراداتها، مما أوجب العمل على حل هذه القضية بجدية.

 
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