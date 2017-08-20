وتشير الإحصاءات، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري (الايراني يبدأ في 21 آذار/ مارس)، الى أن شركة رينو تصدرت قائمة مبيعات السيارات الأجنبية في ايران وتجاوزت الشركات الكورية الجنوبية.

في سياق آخر، استطاعت مجموعة (رينو- نيسان) حيازة مرتبة الصدارة لمنتجي السيارات في العالم. كما ان شركة رينو حطمت الأرقام القياسية وأحرزت الصدارة أيضاً في قائمة مبيعات الشركات الأجنبية المصنعة للسيارات داخل السوق الايرانية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الايراني الجاري، حيث باعت 593ر26 سيارة في هذه الفترة من مختلف الأنواع بما فيها سيارات الدفع الرباعي.

وتشير الإحصاءات الى أن الشركة حققت زيادة في مبيعاتها خلال المدة المذكورة بنسبة 44 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وتجاوزت الشركات الكورية الجنوبية لاسيما شركة هيونداي. وتأتي شركة هيونداي في المرتبة الثانية بعد شركة رينو وبعدها شركة تويوتا في المرتبة الثالثة، فيما حلت شركة كيا في المرتبة الرابعة، بقائمة حجم مبيعات السيارات الأجنبية في السوق الايرانية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الايراني الجاري.