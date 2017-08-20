  • الأحد ٢٧ ذی قعده ١٤٣٨
  • الأحد , أغسطس 20, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 200875 تاريخ النشر: آب 20, 2017 الوقت: 18:00 الاقسام: اقتصاد  
"رينو" تتصدّر قائمة مبيعات السيارات الأجنبية في إيران

"رينو" تتصدّر قائمة مبيعات السيارات الأجنبية في إيران

استطاعت شركة (رينو- نيسان) حيازة المرتبة الأولى بين المنتجين العالميين في مبيعات السيارات الأجنبية داخل السوق الايرانية.

وتشير الإحصاءات، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري (الايراني يبدأ في 21 آذار/ مارس)، الى أن شركة رينو تصدرت قائمة مبيعات السيارات الأجنبية في ايران وتجاوزت الشركات الكورية الجنوبية.

في سياق آخر، استطاعت مجموعة (رينو- نيسان) حيازة مرتبة الصدارة لمنتجي السيارات في العالم. كما ان شركة رينو حطمت الأرقام القياسية وأحرزت الصدارة أيضاً في قائمة مبيعات الشركات الأجنبية المصنعة للسيارات داخل السوق الايرانية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الايراني الجاري، حيث باعت 593ر26 سيارة في هذه الفترة من مختلف الأنواع بما فيها سيارات الدفع الرباعي.

وتشير الإحصاءات الى أن الشركة حققت زيادة في مبيعاتها خلال المدة المذكورة بنسبة 44 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وتجاوزت الشركات الكورية الجنوبية لاسيما شركة هيونداي. وتأتي شركة هيونداي في المرتبة الثانية بعد شركة رينو وبعدها شركة تويوتا في المرتبة الثالثة، فيما حلت شركة كيا في المرتبة الرابعة، بقائمة حجم مبيعات السيارات الأجنبية في السوق الايرانية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الايراني الجاري.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0613 sec