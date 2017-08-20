عقدت بورصة السلع الايرانية في الأسبوع المنتهي 17 أغسطس/ آب 2017، صفقات بنحو 5ر429 مليون دولار عبر بيع 869 ألفاً و759 طناً من السلع، مسجلة نمواً بـ110% و63% من حيث الحجم والسعر على أساس أسبوعي.

السوق الداخلية والتصديرية بقاعة المنتجات الصناعية والتعدينية في البورصة، سجلت مبيعات 269 ألفاً و567 طناً بقيمة 9ر216 مليون دولار، حيث بيع 1840 طناً من الألمينيوم، و261 ألفاً و345 طناً من الصلب، و6230 طناً من النحاس، و140 طناً من الموليبدن المكثف، و12 طناً من مكثف المعادن الثمينة. كما سجلت السوق الداخلية والتصديرية بقاعة المشتقات النفطية والبتروكيماوية، صفقات بيع 532 ألفاً و626 طناً من السلع بقيمة 2ر188 مليون دولار.

وشملت المبيعات 306 آلاف و123 طناً من القير، و49 ألفاً و140 طناً مواد بوليميرية، و136 ألفاً و940 طناً من الفكيوم باتوم (مادة أولية بإنتاج القير)، و5ر19 ألف طن لوب كات (مادة أولية بإنتاج زيوت المحركات)، و17 ألفاً و971 طن مواد كيميائية، و900 طن كبريت، فضلاً عن 515 طن عازل رطوبة، و30 طن غاز ولقيم. فيما شهدت القاعة الزراعية مبيعات 64 ألفاً و201 طن من المنتجات بنحو 8ر21 مليون دولار.