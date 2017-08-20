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رقم الخبر: 200873 تاريخ النشر: آب 20, 2017 الوقت: 17:45 الاقسام: اقتصاد  
"برتامينا" الأندونيسية تتطلع لتطوير حقلين نفطيين إيرانيين

"برتامينا" الأندونيسية تتطلع لتطوير حقلين نفطيين إيرانيين

أعلنت شركة (برتامينا) الأندونيسية رغبتها في المشاركة في تطوير حقلي منصوري وآب تيمور النفطيين الإيرانيين.

وأفاد تقرير لوزارة النفط الإيرانية، السبت، ان مدير شركة برتامينا الأندونيسية إليا ماسا مانيك، قال إن شركته تسعى إلى المشاركة في عملية التطوير والتنقيب في حقلي منصوري وآب تيمور الإيرانيين. وأشار مانيك إلى أن شركته طالبت وزير التنسيق (الشؤون الإقتصادية الأندونيسية) تسريع الإجراءات المتعلقة بهذا الخصوص، وقال: إننا سوف نركز في بداية الأمر على حقل واحد ونوكل الحقل الثاني إلى المرحلة اللاحقة، مشيراً إلى أنه وبعد العثور على النفط في الحقل الأول سوف نعمل على تطويره.

وتوقع مانيك أن يتمتع الحقلان بقدرة إنتاجية تصل إلى 250 ألف برميل من النفط في اليوم. وأعرب عن رغبته بالتعاون مع الشركات الإيرانية في مجال تطوير الحقول النفطية المذكورة، مشيراً إلى أن المفاوضات جارية في هذا المجال للتعاون مع الطرف الإيراني.

يذكر أن شركة النفط الوطنية الإيرانية وقعت قبل فترة عقداً مع شركة النفط الوطنية الأندونيسية (برتامينا) لدراسة الحقلين الإيرانيين منصوري وآب تيمور.

 
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