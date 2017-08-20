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رقم الخبر: 200872 تاريخ النشر: آب 20, 2017 الوقت: 17:42 الاقسام: اقتصاد  
إيران تأمل بتفعيل إتفاقية تصدير النفط لروسيا في غضون شهرين

إيران تأمل بتفعيل إتفاقية تصدير النفط لروسيا في غضون شهرين

أعرب مساعد وزير النفط الايراني للشؤون الدولية والتجارية، عن أمله بتطبيق إتفاق تصدير النفط لروسيا بمتوسط 100 ألف برميل يومياً في أواخر سبتمبر/ أيلول، أو أوائل أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأوضح أمير حسين زماني نيا، الأحد، ان مبيعات النفط ستكون مقومة بالدولار أو اليورو، بحيث يتم إستلام 50 بالمئة من العوائد نقداً والنسبة المتبقية ستخصص لتوريد السلع من روسيا. واعتبر ان اتفاق توريد النفط الايراني لروسيا هاماً للغاية، وسيدفع نحو توسيع نطاق التعاون بين طهران وموسكو بمختلف المجالات.

يذكر أن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أعلن مؤخراً أن روسيا ستبدأ توريد 100 برميل نفط يومياً من ايران الشهر المقبل.

 
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