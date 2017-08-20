قال الرئيس السوري بشار الاسد ان سوريا عبر التاريخ هي هدف ومن يسيطر على هذا الهدف يكون له سيطرة على الشرق الأوسط.

الحروب على المنطقة بدأت منذ الحرب على ايران عام 1980

وقال الرئيس بشار الأسد في كلمته بافتتاح مؤتمر وزارة الخارجية والمغتربين ان الغرب يعيش اليوم صراعاً وجودياً، وأضاف: الرئيس في الولايات المتحدة هو ليس بصانع السياسات، وان النظام العميق في الولايات المتحدة لا يشارك الرئيس في الحكم وإنما يعطيه هامشا.

وقال: عندما أتحدث عن إفشال المشروع الغربي فهذا لايعني أننا إنتصرنا.

وأشار الرئيس الاسد الى أنه صحيح أن مواقف سوريا هي جزء من أسباب الحرب عليها ولكن هناك أيضا صراع دولي وموازين قوى مختلفة، مضيفاً: حتى روسيا لا يقبل الغرب أن تتمرد على هيمنته كما هو الحال مع سوريا وإيران وكوريا الشمالية.

وأوضح ان قمع الدول المتمردة على الهيمنة الغربية هو هدف أساسي لمنع تراجع هذه الهيمنة.

ونوه الى ان الرئيس في الولايات المتحدة هو منفّذ للسياسات لأن اللوبيات الاقتصادية والعسكرية والتجارية هي صانعة للقرار.

وقال: الوزن العربي يساوي صفر في الساحة السياسية الدولية، ودفعنا ثمنا غاليا في سوريا بسبب سياسة الهيمنة الغربية.

وأضاف: المشاريع الغربية مع الإخوان وجماعات ما يسمى الإسلام السياسي فشلت لكن المعركة مستمرة، لا أدري متى سنتحدث عن الإنتصار على المشاريع الغربية لأن المعركة مستمرة.

* إيران قدمت لنا المساعدات الاقتصادية والعسكرية والسياسية من دون حدود

ونوه الى ان مقاتلي حزب الله كانوا حريصين على التراب السوري كأي مقاتل سوري دافع عن وطنه

وأوضح: إيران قدمت المساعدات الاقتصادية والعسكرية والسياسية من دون حدود، وقال: روسيا دافعت عن سوريا عبر مجلس الأمن وعبر دعم الجيش السوري وأرسلت قواتها وقدمت الشهداء.

وأكد الاسد ان دعم الأصدقاء لنا ساهم في صمود الدولة السورية وستكتب الفصول عن إيران والسيد خامنئي والسيد نصرالله، ستكتب الفصول عن دعم الصين وروسيا وايران وحزب الله وأخلاقيات السيد الخامنئي وحزب الله والسيد نصرالله.

وقال الأسد: إن الطرف التركي ليس شريكا ولا ضامنا للحل في سوريا، وان أحد أسباب بقاء أردوغان في السلطة هو دوره التخريبي في سوريا، وان أي شخص تركي موجود على الأرض السورية هو محتل وأردوغان يلعب دور المتسوّل السياسي ولا نعتبر الطرف التركي شريكاً ولا ضامنا ولا نثق به.

وأشار الى ان الحروب على المنطقة بدأت منذ الحرب على إيران عام 80، والإنحناء أمام المخططات الغربية لا يجدي نفعا والحرب على العراق مستمرة منذ عقود.

ونوه الى ان تداعيات الحرب الحالية على العراق وبمسميات مختلفة أكبر من تداعيات الحرب المباشرة والغزو.

وقال: خسرنا الكثير من شبابنا ومن البنى التحتية لوطننا لكن ربحنا مجتمعا متجانسا، منوها الى ان المرحلة الأخطر على سوريا كانت في السنة الأولى للحرب لأنه كان يتم العمل على البعد الطائفي.