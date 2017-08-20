عثر فريق من الباحثين بقيادة المؤسس المشارك لشركة "مايكروسوفت"، على حطام سفينة حربية أمريكية، فقدت أثناء الحرب العالمية الثانية، قبالة الفلبين في 30 يوليو/تموز 1945.

وقال بول آلين، الذي شارك في تأسيس شركة "مايكروسوفت" مع بيل غيتس عام 1975، في بيان السبت 19 أغسطس/آب: "لقد حددنا موقع حطام السفينة الأمريكية إنديانابوليس في بحر الفلبين على عمق 5500 متر تحت سطح البحر". وكانت السفينة تحمل 1971 فردا من البحارة ومشاة البحرية، عندما تعرضت للقصف من قبل غواصة يابانية.