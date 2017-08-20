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رقم الخبر: 200868 تاريخ النشر: آب 20, 2017 الوقت: 17:33 الاقسام: دوليات  
4 قتلى بانفجار في سفينة بكوريا الجنوبية

4 قتلى بانفجار في سفينة بكوريا الجنوبية

قتل 4 أشخاص الأحد 20 أغسطس/آب، جراء انفجار في سفينة قيد الإنشاء لنقل النفط في كوريا الجنوبية، وفقا لهيئة الدفاع المدني.

 ووقع الحادث أثناء قيام العمال بطلاء جسم السفينة. وتشرف شركة "STX" لبناء السفن والشؤون البحرية، على عملية بناء هذه السفينة، التي تزن 74 ألف طن، وكان من المقرر تسليمها إلى شركة يونانية متخصصة في مجال بناء السفن في غضون شهر أكتوبر المقبل. وتجري الشرطة وهيئة الإطفاء تحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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