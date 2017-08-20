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رقم الخبر: 200867 تاريخ النشر: آب 20, 2017 الوقت: 17:32 الاقسام: دوليات  
إعدام 10 أشخاص حاولوا اغتيال رئيس وزراء بنغلادش

إعدام 10 أشخاص حاولوا اغتيال رئيس وزراء بنغلادش

أوقعت محكمة خاصة في العاصمة البنغلادشية دكا عقوبة الإعدام على عشرة أشخاص وأحكاما مختلفة بالسجن على تسعة آخرين بتهمة التآمر لاغتيال رئيسة الوزراء.

ووفقا لوكالة شينخوا الصينية، قام المتهمون بزرع قنبلة تزن 75 كيلوغراما في الموقع الذي كان من المقرر أن يقام به مهرجان خطابي بمشاركة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة عام 2000، غير أن الشرطة عثرت على القنبلة قبل أن تلقي رئيسة الوزراء كلمتها. يذكر أن الشيخة حسينة كانت رئيسة للحكومة البنغلادشية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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