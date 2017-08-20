ووفقا لوكالة شينخوا الصينية، قام المتهمون بزرع قنبلة تزن 75 كيلوغراما في الموقع الذي كان من المقرر أن يقام به مهرجان خطابي بمشاركة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة عام 2000، غير أن الشرطة عثرت على القنبلة قبل أن تلقي رئيسة الوزراء كلمتها. يذكر أن الشيخة حسينة كانت رئيسة للحكومة البنغلادشية.