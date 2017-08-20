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رقم الخبر: 200866 تاريخ النشر: آب 20, 2017 الوقت: 17:27 الاقسام: دوليات  
بوتين يستقبل وزير خارجية الفاتيكان لبحث النزاعات في العالم

بوتين يستقبل وزير خارجية الفاتيكان لبحث النزاعات في العالم

أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، بأن وزير خارجية الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين، سيبحث خلال زيارته الوشيكة إلى موسكو عدد من القضايا الدولية المهمة، بينها الوضع في الشرق الأوسط وحرب أوكرانيا والقوقاز.

وأشارت إلى أن زيارة الكاردينال بارولين، تبدأ يوم الاثنين، وتمتد حتى 24 أغسطس الجاري.

وقال وزير خارجية الفاتيكان، إنه يتوجه في زيارة إلى روسيا كي يناقش مسائل تتعلق بالنزاعات الدائرة في العديد من مناطق العالم، بالإضافة إلى بحث العلاقات الثنائية، والتي تخص حياة الكنيسة الكاثوليكية، من أجل بذل كافة الجهود الممكنة لاستعادة العدل والسلام واحترام كرامة وحرمة كل إنسان.

وأضاف الكاردينال بارولين، أن العديد من النزاعات الدائرة في العالم، تثير قلقا كبيرا لدى الفاتيكان، مشددًا على أهمية وضع حد للمعاناة المستمرة في سوريا والعراق وبعض الدول الأخرى في المنطقة، بالإضافة إلى المواضيع التي تثير قلق أوروبا بشكل كبير، بدء من الحرب في أوكرانيا والقضايا التي تبقى دون تسوية في جنوب القوقاز.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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