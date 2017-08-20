دعا رئيس الوزراء الاسترالي مالكولم ترنبول يوم الأحد، شركات المقاولات إلى تزويد مشاريعها بخصائص لتوفير الأمان لمنع الارهابيين من تنفيذ هجمات بمركبات أو أسلحة بينما أعلن عن خطط جديدة لحماية الجماهير.

وكشف ترنبول عن استراتيجية تضعها استراليا للمرة الأولى لتأمين الأماكن المزدحمة وقال: إن العمل على صياغتها بدأ بعدما قاد إرهابي داعشي شاحنة وسط حشد في مدينة نيس الفرنسية العام الماضي مما أسفر عن مقتل 84 شخصا.

ويأتي الإعلان بعد أيام من هجوم مشابه في مدينة برشلونة الإسبانية قتل فيه 13 شخصا وأصيب أكثر من 100 آخرين، وعقب هجمات أخرى بمركبات في دول مختلفة.

وقال ترنبول للصحفيين إن الخطة وضعت للمجالس المحلية والشركات من أجل وقف الهجمات بالمركبات بالإضافة إلى الأسلحة النارية والسكاكين والقنابل أو الهجمات الكيميائية.

وتتضمن الخطوات الجديدة تركيب أعمدة لمنع الهجمات بالمركبات على الطرق الرئيسية وخارج المراكز التجارية والملاعب الرياضية.

وقال ترنبول إنه في حين ستخضع الأماكن العامة لحماية أفضل فإن على شركات المقاولات تزويد تصميمات مشاريعها الجديدة بخصائص لتوفير الأمان.

وتابع ترنبول أن السبيل الأمثل هو إضافة وسائل الحماية إلى التصميمات وقال "الشيء الأهم عند إقامة مشاريع جديدة ووضع خطط جديدة هو اتخاذ التدابير الأمنية في هذه المرحلة".

وأضاف "التهديد يتطور بشكل مستمر لذلك ما علينا فعله هو التأكد من اننا نحن أيضا نحسن ونحدث إجراءاتنا للحفاظ على سلامة الاستراليين".