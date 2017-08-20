أسفر سقوط خروف من طابق مرتفع في مدينة تونسية، عن إصابة شخص بجروح بليغة على مستوى الرأس والظهر.

وبحسب ما نقل «راديو ميد»، فإن الخروف سقط من الطابق الثالث في عمارة بمدينة صفاقس جنوب تونس.

وتحركت هيئة الحماية المدنية إلى موقع الحادث ونقلت المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلجأ عدد من الأسر في تونس إلى الاحتفاظ بالخراف في بيوتها، في انتظار عيد الأضحى، بخلاف سكان الأرياف الذين يجدون مكاناً فسيحاً لإيوائها في انتظار أداء الشعيرة الدينية.