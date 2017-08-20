  • الأحد ٢٧ ذی قعده ١٤٣٨
  • الأحد , أغسطس 20, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 200860 تاريخ النشر: آب 20, 2017 الوقت: 16:09 الاقسام: منوعات  
تقطع المحيط الأطلسي لصالح مستشفى أنقذها!

تقطع المحيط الأطلسي لصالح مستشفى أنقذها!

واجهت مدرسة العلوم البريطانية كيكو ماثيوز تحدياً تمثل بعبور المحيط الأطلسي بهدف جمع التبرعات لمستشفى أنقذ حياتها، وذكر موقع «مترو» أن كيكو تحولت من مبتدئة في التجديف فشلت في عبور إحدى البحيرات في سن التاسعة، إلى مدربة محترفة في استخدام قوارب التجديف.

وتعتزم الفتاة جمع مبلغ 100 ألف دولار لصالح مستشفى «كنغز كوليج» بلندن الذي أجرى لها جراحة ناجحة لاستئصال ورم دماغي أصابها بسبب تعرضها لمرض نادر.

وعلاوة على هذا الهدف، تعتزم كيكو تحطيم الرقم القياسي في قطع المحيط بواسطة امرأة بمفردها خلال هذه الرحلة. وكان الرقم القياسي السابق قد حققته امرأة عبرت المحيط الأطلسي في 56 يوماً، فيما حقق الرقم القياسي الخاص بالذكور رجل قطع المحيط في 35 يوماً.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0636 sec