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رقم الخبر: 200859 تاريخ النشر: آب 20, 2017 الوقت: 16:07 الاقسام: منوعات  
مقهى يوظف قردة لخدمة الزبائن!

مقهى يوظف قردة لخدمة الزبائن!

وظف مقهى يقع في مدينة أوتسونوميا اليابانية العديد من القردة لديه لخدمة الزبائن، في حركة منه لجذب المزيد من السياح.

ويظهر شريط فيديو تم تصويره في وقت سابق من الصيف، قردة تدعى فوكو تشان، تبلغ من العمر 17 عاما، وهي تقدم المشروبات والمناديل لزبائن المقهى.

وأفاد صاحب المقهى، كاورو أوتسوكا، بأنه حصل على قرد يدعى ياتشان من قبل أحد معارفه منذ عدة سنوات، واصطحبه للعمل معه في المقهى، حيث اكتشف بأنه يمتلك العديد من القدرات التي يمكن الاستفادة منها في العمل.

وأضاف: (بعد أن اكتشفت إمكانيات القردة الرائعة، أحضرت فوكو تشان للعمل برفقة زميلها تشان، وبدأ في العمل سوية في خدمة الزبائن).

وتابع أوتسوكا أنه منذ ذلك الحين أحضر العديد من القردة الصغيرة الأخرى إلى مقهاه، لجذب الزبائن والسياح الذين يلتقطون الصور مع القردة الظريفة.

وبحسب ما ورد في موقع يو بي آي الإلكتروني، فإن أوتسوكا يعامل القردة وكأنها عائلته، حيث يقوم بالاعتناء بها على الدوام ويقدم لها كل الرعاية اللازمة ويسهر على أن لا ينقصها أي شيء، كما أنه يفكر في جلب المزيد منها للمقهى.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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