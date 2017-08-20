توفيت شابة صينية بسبب مشاكل في التنفس بعدما أرغمها مديرها على ممارسة تمارين (السكوات) الرياضية بسبب تأخرها عن العمل.

وكانت (وو) البالغة من العمر 15 عاماً قد كذبت بشأن سنها لكي تعمل وتؤمّن مصاريف علاج والدها، فظن المدير أنها تخطت سن الرشد.

وعندما تأخرت على دوام عملها، أرغمها المدير على تأدية 100 حركة سكوات بالرغم من عدم قدرتها على اكمالها، كعقاب لها للتأخر.

ومن بعدها، اشتكت (وو) من مشاكل في التنفس وآلام في جسمها وتوفيت في المستشفى لاحقاً بسبب سوء حالتها.

وقالت والدة وو إن المدير مسؤول عن وفاة ابنتها إلا أنها لم تعلن إذا كانت تنوي التقدّم بشكوى ضده أمام السلطات الصينية.