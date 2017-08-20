مسلسل توم وجيري الكرتوني ليس بحاجة إلى أي مقدمات. فقد أحدث المسلسل ضجة كبيرة في شخصياته التي أسرت قلوب الملايين من الأطفال وكذلك الكبار.

- السلسلة الأصلية من المسلسل بدأت في عام 1940 واستمرت حتى 1958. لكن الكثير من الحقائق المتعلقة بالمسلسل وشخصياته الأساسية لم تكن واضحة ومعروفة للجمهور!.

- في الإصدار الأصلي للكرتون، حصل كلا المنتجيْن حنا وباربيرا على سبعة جوائز أكاديمية من فئة الرسوم المتحركة، وأصبح الكرتون في ذلك الوقت من أكثر المسلسلات الكرتونية متابعةً من الكبار والصغار في جميع البلاد.

- جون كار هو الرجل الحقيقي الذي أطلق اسم توم وجيري على القط والفأر في الرسوم المتحركة. وحصل لقاء مسابقة لاقتراح الأسماء على 50$ فقط! ورغم أن المُنتجين لم يكونوا راضين في البداية عن أسماء الشخصيات، لكنها بقيت كما هي وأصبحت ذات شهرة واسعة لاحقاً.

- كان الناس يظنون أن كلٌ من توم وجيري من الشخصيات الصامتة. لكن في بعض الحلقات، كانت الشخصيات الرئيسية تنطق جمل قليلة أو معينة تظهر على شكل كلام مكتوب خلال الحلقة.

- كلٌ من وليام حنا وجوزيف باربيرا شكَّلا شراكة ناجحة فيما بينهما لإنتاج الرسوم المتحركة. فقد حصل الثنائي على شهرة كبيرة وواسعة في مجال الأعمال الكرتونية، ولهما عدة إصدارات في هذا المجال مثل: سكوبي دو، فلينستون، السنافر، توب كات، وغيرها من المسلسلات الكرتونية الشهيرة.

- في أول إصدار للكرتون، لم تكن الشخصيات الرئيسية معروفة بالأسماء التي تُعرف بها اليوم! إنما كان اسم القط جاسبر والفأر جينكس!.

- هل يُمكن تخيل كلٌ من القط والفأر كأصدقاء مقربين؟ هذا ما حدث بالفعل في عام 1975 عندما أصبح كلٌ من القط توم والفأر جيري أصدقاء إلى الأبد! منذ ذلك الوقت، ظهرا في الحلقات اللاحقة على شكل تحالف ضد آخرين تماماً كما يفعل الأشقاء!.

- مثل جميع الحلقات، فإن هذا التحالف لا يستمر طويلاً حتى تعود المشاكل مرةً أخرى ويُصبحا أعداء من جديد!.

- سلسلة أخرى ممتدة للمسلسل جُدّدَت في التسعينات وركَّزت على السنوات الأولى لكل من القط والفأر وكيف كانا يقضيان الوقت معاً وهم صغار السن!.

- بطبيعة الحال، فإن أي مشروع ناجح لابد أن يُثير بعض الجدل والبلبلة حوله. وتضمن كرتون توم وجيري العديد من اللقطات التي اعتُبرت عنصرية من قبل بعض النقاد؛ مثل ظهور خادمة سمراء البشرة، أو الترويج للتدخين وأعمال العنف، أو عرض قبائل آكلة للحوم البشر!.

- لم يكن توم وجيري الكرتون الأمريكي دائماً كما يعتقد البعض، بل في أوائل 1960، كانت هناك سلسلة تشيكوسلوفاكية تتألف من 13 حلقة بلهجة مختلفة وأجواء غريبة تختلف عن السلسلة الكرتونية الشائعة.

- هل كنت تعلم أن كلاً من القط توم والفأر جيري يموتان في آخر حلقة؟ الحلقة المعروفة باسم (Blue Cat Blues) يجلس فيها توم المضطرب على السكة الحديدية بانتظار القطار لينتحر، ثم ينضم إليه جيري بعد أن فقد كلٌ منهما من يُحب! بالتأكيد ليست النهاية التي كان يرغب بها عشاق هذا العمل، لكن لكل عملٍ نهاية!.

- أول فيلم دولي تم إصداره من الكرتون الشهير كان في أكتوبر سنة 1992. بعد ذلك، تم إنتاج العديد من الأفلام والأعمال السينمائية الأخرى وحصلت على أوسمة وجوائز عالمية.