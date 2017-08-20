مؤخراً قام فريق كرة قدم صيني بطلاء ملعبه الخاص بلون مغاير للألوان المتعارف عليها في ملاعب كرة القدم الرياضية. واختار الفريق الرياضي اللون الذهبي ليكون لون الملعب الجديد. أما الهدف من هذا التغيير، فهو بدعوى جلب الحظ!.

هذا القرار الغريب والمُفاجئ اتّخذه فريق قوانغتشو لكرة القدم بعد الفوز بمباراة واحدة فقط على أرضه خلال أربعة أشهر. ما جعله يُقرر بيأس تغيير طلاء الملعب بالكامل على أمل أن تختفي هالة النحس المُحيطة بالفريق كما يعتقد!.

الملعب كان قد تم طلاؤه العام الماضي بالكامل باللون الأزرق ليتلاءم مع زي الفريق! لكن الفريق لم يفُز سوى بمباراة واحدة على أرضه منذ 12 مارس الماضي. وفي محاولة يائسة، تمت إعادة طلاء الملعب باللون الذهبي المشرق في منتصف يوليو على أمل أن يجذب ذلك الحظ الجيّد للفريق في مبارياته المقبلة!.

الغريب في الأمر، أن الفريق بدأ بحصد الفوز بعد أن تمت إعادة طلاء الملعب! بالتأكيد هو ليس الحظ، لكن الفوز المتكرر جعل فريق إيفرغراند قوانغتشو يُؤمن بأن اللون الذهبي هو لون سعده! فقد سجَّل الفريق في كل مباراة فاز فيها ما لا يقل عن أربعة أهداف نظيفة، هذا بدوره جعل الفريق ينتقل إلى المركز الثالث في الدوري الصيني الممتاز.

حتى أن فريق قوانغتشو لم يُخفِ اعتقاده الجازم بأن اللون هو السبب في الفوز المتكرر! هذا ما كتبه مدرب الفريق (دراغان ستوجكوفيتش) على الموقع الرسمي للنادي: (بعد أن غيرنا لون استادنا، حصلنا على خمسة انتصارات ومعدل أهداف مرتفع. لون الذهب في ملعبنا جميل ولا حاجة لتغييره الآن).