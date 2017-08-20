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رقم الخبر: 200849 تاريخ النشر: آب 20, 2017 الوقت: 15:28 الاقسام: رياضة  
الزمالك يبدأ ثورة التصحيح بضم 15 لاعبا جديدا

الزمالك يبدأ ثورة التصحيح بضم 15 لاعبا جديدا

بعد خروجه خالي الوفاض دون لقب كبير في الموسم الماضي بدأت ثورة تصحيح داخل فريق الزمالك لكرة القدم أسفرت عن ضم 15 لاعبا جديدا في فترة الانتقالات الحالية والاستغناء عن العديد من اللاعبين.

وأعلن الزمالك السبت ضم صانع الألعاب أحمد موسى (كابوريا) من المصري البورسعيدي لتصبح الصفقة 15 للنادي المنافس في الدوري المصري الممتاز في غضون ثلاثة أشهر.

وذكر نادي الزمالك الذي ودع دوري أبطال إفريقيا والبطولة العربية للأندية من دور المجموعات وأنهى الدوري المحلي في المركز الثالث، عبر حسابه في "فيسبوك": "نرحب بلاعبنا الجديد أحمد كابوريا. أهلا بك في صفوف نادي الزمالك".

وأوضح النادي عبر موقعه على الإنترنت أنه تسلم الاستغناء الخاص بكابوريا (29 عاما) بعدما أبدى اللاعب رغبته في الانتقال إلى صفوفه.

وتشير تكهنات إلى أن الصفقة تكلفت ثمانية ملايين جنيه مصري (حوالى 445 ألف دولار) بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب مقابل التوقيع على عقد يمتد لثلاث سنوات.

وفي يونيو/ حزيران الماضي أعلن الزمالك تعاقده مع ثلاثي إفريقي مؤلف من كابونجو كاسونجو مهاجم الاتحاد السكندري القادم من الكونغو الديمقراطية والغاني بنيامين أتشيمبونج لاعب الداخلية ورزاق سيسي من أسوان القادم من ساحل العاج.

وتوالت الصفقات بانضمام أحمد داوودا (مصر المقاصة) وصلاح عاشور ومحمد الشامي وعبد الله جمعة (إنبي) ويوسف إبراهيم أوباما في صفقة انتقال حر وأحمد مدبولي (النصر للتعدين) ومحمد رمضان (بتروجت) وأحمد مجدي (الانتاج الحربي) ومحمود علاء (وادي دجلة) إضافة إلى الثنائي السوري مؤيد العجان وعلاء الشبلي.

كما عاد المعارون إبراهيم عبد الخالق وحازم إمام ومحمد كوفي وخالد قمر لينضموا إلى تشكيلة الزمالك الذي لم يستقر على مدرب جديد حتى الآن بعد الانفصال عن البرتغالي أوجوستو إيناسيو الشهر الماضي.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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