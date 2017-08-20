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رقم الخبر: 200848 تاريخ النشر: آب 20, 2017 الوقت: 14:52 الاقسام: منوعات  
صناعة لنش خشبي بحمولة 600 طن وتدشينه بجزيرة قشم الايرانية
بعد سنة ونصف السنة من جهود الأهالي

صناعة لنش خشبي بحمولة 600 طن وتدشينه بجزيرة قشم الايرانية

تم منذ يومين، الانتهاء من صناعة لنش خشبي بحمولة 600 طن وتدشينه في قرية غوران بجزيرة قشم، بتكلفة 2.5 مليار تومان.

واستغرق بناء هذا اللنش الخشبي الضخم سنة ونصف السنة، في حين استغرق إنزاله الى المياه 3 أيام.

ويتوقع الخبراء المحليون ان يبلغ العمر المفيد لهذا اللنش قرابة 100 عام، حيث استخدم فيه خشب الصاج للهيكل الأساس.

وتضمنت المراسم التقليدية لتدشين اللنش، قراءة الأناشيد والأهازيج المحلية، التي من شأنها أن تضاعف من التنسيق والقوة على الأداء بين المعنيين بالعمل وتجعلهم يتغلبون على التعب.

وتعتبر صناعة اللنشات، من اكبر الصناعات اليدوية لأهالي جنوب ايران وخاصة أهالي جزيرة قشم وميناء كنك، ومن أكثرها عائداً ومن أوسع النشاطات الاقتصادية للانتاج الداخلي ضمن إطار الاقتصاد المقاوم.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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