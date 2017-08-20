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رقم الخبر: 200847 تاريخ النشر: آب 20, 2017 الوقت: 14:53 الاقسام: رياضة  
رسميا.. المنتخب السوري يطلب ضم "السومة"
بعد غياب دام لأكثر من 5 أعوام

رسميا.. المنتخب السوري يطلب ضم "السومة"

تلقى النادي الأهلي السعودي خطابا رسميا من الاتحاد السوري لكرة القدم يطلب خلاله ضم اللاعب عمر السومة لمعسكر المنتخب.

ويخوض المنتخب السوري معسكرا في ماليزيا، يجري خلاله مواجهتين وديتين أمام المنتخبين الماليزي والعراقي يومي 22 و 26 من الشهر الجاري.

ويستعد المنتخب السوري لمواجهة نظيره القطري، نهاية الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، ويعود "السومة" إلى صفوف المنتخب السوري بعد غياب دام لأكثر من 5 أعوام.

وسجل السومة مع الأهلي منذ انطلاق هذا الموسم هدفين، ووصل إلى الهدف رقم 75 في مسيرته بالدوري، والهدف رقم 107 في مشواره مع الأهلي بجميع البطولات.

 

 
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مصدر الخبر: العالم
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