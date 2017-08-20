ويخوض المنتخب السوري معسكرا في ماليزيا، يجري خلاله مواجهتين وديتين أمام المنتخبين الماليزي والعراقي يومي 22 و 26 من الشهر الجاري.

ويستعد المنتخب السوري لمواجهة نظيره القطري، نهاية الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، ويعود "السومة" إلى صفوف المنتخب السوري بعد غياب دام لأكثر من 5 أعوام.

وسجل السومة مع الأهلي منذ انطلاق هذا الموسم هدفين، ووصل إلى الهدف رقم 75 في مسيرته بالدوري، والهدف رقم 107 في مشواره مع الأهلي بجميع البطولات.