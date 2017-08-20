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رقم الخبر: 200809 تاريخ النشر: آب 19, 2017 الوقت: 19:56 الاقسام: عربيات  
مجلس الأحزاب السياسية الأفريقية بالخرطوم ينتخب رئيسه الجديد

مجلس الأحزاب السياسية الأفريقية بالخرطوم ينتخب رئيسه الجديد

بدأت أعمال الاجتماع الثالث للجمعية العمومية لمجلس الأحزاب السياسية الأفريقية، صباح السبت، الذي تستضيفه العاصمة السودانية الخرطوم، ويستمر لمدة يومين .

وشهد الجلسة الافتتاحية للاجتماعات، النائب الأول للرئيس السوداني رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح، ورئيس مجلس الأحزاب السياسية الإفريقية ديفيس مويلا، والأمين العام المكلف للمجلس الدولي للأحزاب السياسية الآسيوية "إيكاب" جي جيو مان، بجانب ممثلي 32 حزبا يمثلون 24 دولة أفريقية، وعدد كبير من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى الخرطوم والمسؤولين والسياسيين والشخصيات العامة بالسودان .

وقال أمين عام مجلس الأحزاب السياسية الأفريقية الدكتور نافع علي نافع، في تصريح لـ "وكالة أنباء الشرق الأوسط" بالخرطوم، إن الاجتماع يتم خلاله انتخاب رئيس جديد للمجلس، ونواب الرئيس من أقاليم أفريقيا الخمسة، بجانب أعضاء اللجنة الدائمة للمجلس، كما تنتخب الأقاليم ممثليها من أعضائها في اللجنتين التنفيذية والدائمة.

وأضاف نافع أن الاجتماعات ستشهد إنشاء مجالس تنسيق منتخبة للأحزاب على مستوى الأقاليم الإفريقية، وذلك بهدف تيسير عمليات المتابعة، بجانب اعتماد المنتخبين من اللجنة التنفيذية الجديدة ورئيس المجلس ونوابه ومجالس الأقاليم.

وتابع أن الجمعية العمومية الثالثة لمجلس الأحزاب السياسية الإفريقية، تختتم أعمالها مساء الأحد، بإصدار البيان الختامي والتوصيات، ثم عقد مؤتمر صحفي يتحدث فيه الرئيس المنتخب والأمين العام للمجلس.

 

 
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مصدر الخبر: الخرطوم/وكالات
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