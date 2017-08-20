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رقم الخبر: 200808 تاريخ النشر: آب 19, 2017 الوقت: 19:53 الاقسام: عربيات  
ليبيا تطالب منظمات الإغاثة غير الحكومية بإحترام سيادتها

ليبيا تطالب منظمات الإغاثة غير الحكومية بإحترام سيادتها

طالب المتحدث باسم القوات البحرية بحكومة الوفاق العميد أيوب قاسم المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الإغاثي بإحترام السيادة الليبية وبرفع يدها عن دعم المهاجرين والتجار وعدم التدخل بدون تنسيق مع ليبيا.

وقال قاسم في تصريح لـ "سبوتنيك" مساء الجمعة" أطالب تلك المنظمات برفع يدها عن دعم المهاجرين وأيضا التجار وعدم التدخل بدون التنسيق معنا إذا كانوا فعلا جادين في العمل الإنساني وعليهم احترام السيادة الليبية".

وأضاف "نحن قادرون على تقديم كافة المساعدة للمهاجرين لدينا كفاءات وخبرات جيدة وان كان فقط ينقصنا المعدات والقوارب الحديثة اللازمة لهذا المجال".

 
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مصدر الخبر: طرابلس- ليبيا/وكالات
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