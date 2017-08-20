  • الأحد ٢٧ ذی قعده ١٤٣٨
  • الأحد , أغسطس 20, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 200807 تاريخ النشر: آب 19, 2017 الوقت: 19:51 الاقسام: عربيات  
مفتي تونس يواجه القضاء بتهمة الفساد

مفتي تونس يواجه القضاء بتهمة الفساد

قال موقع أنباء تونس، أن من المنتظر مثول مفتي الجمهورية عثمان بطيخ أمام القضاء بسبب شبهة فساد وتجاوزات في موسم حج 2015.

وأضاف الموقع، أن المفتي سيمثل أمام القضاء بعد شكوى رفعها المحامي سيف الدين مخلوف، الذي كتب في تدوينة له على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أن القضاء التونسي تحرك في ملف تجاوزات موسم حج 2015 و التي تورط فيها المفتي الحالي لتونس عثمان بطيخ عندما كان وزيرا للشؤون الدينية.

و قال مخلوف "رسميا إحالة ملف تجاوزات البطيخ في موسم حج 2015 على قاضي التحقيق السابع بقطب الفساد المالي بعد تخلي قاضي التحقيق بابتدائية تونس عنه.

وفي سياق منفصل طلبت وزارة الداخلية التونسية من المواطنين، "الإبلاغ الفوري" عن 12 "إرهابيا"، عند مشاهدة أي منهم أو الحصول على معلومات تخص أماكن وجودهم أو تحركاتهم.

ونشرت الوزارة بيانا على موقعها الرسمي وصفحتها بموقع "فيسبوك"، مساء الجمعة، قائمة تضم 12 اسما وصفتهم بـ"العناصر الإرهابية"، مرفقة بصورهم، وأرقام هواتف الجهات الأمنية المختصة.

وتشن قوات الأمن في تونس حملات واسعة ضد المتطرفين الموالين لتنظيمي القاعدة وداعش، منذ هجومين كبيرين في 2015 استهدفا فندقا في سوسة ومتحف باردو، وسقط خلالهما عشرات السياح قتلى.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: تونس/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0656 sec