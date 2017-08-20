قال موقع أنباء تونس، أن من المنتظر مثول مفتي الجمهورية عثمان بطيخ أمام القضاء بسبب شبهة فساد وتجاوزات في موسم حج 2015.

وأضاف الموقع، أن المفتي سيمثل أمام القضاء بعد شكوى رفعها المحامي سيف الدين مخلوف، الذي كتب في تدوينة له على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أن القضاء التونسي تحرك في ملف تجاوزات موسم حج 2015 و التي تورط فيها المفتي الحالي لتونس عثمان بطيخ عندما كان وزيرا للشؤون الدينية.

و قال مخلوف "رسميا إحالة ملف تجاوزات البطيخ في موسم حج 2015 على قاضي التحقيق السابع بقطب الفساد المالي بعد تخلي قاضي التحقيق بابتدائية تونس عنه.

وفي سياق منفصل طلبت وزارة الداخلية التونسية من المواطنين، "الإبلاغ الفوري" عن 12 "إرهابيا"، عند مشاهدة أي منهم أو الحصول على معلومات تخص أماكن وجودهم أو تحركاتهم.

ونشرت الوزارة بيانا على موقعها الرسمي وصفحتها بموقع "فيسبوك"، مساء الجمعة، قائمة تضم 12 اسما وصفتهم بـ"العناصر الإرهابية"، مرفقة بصورهم، وأرقام هواتف الجهات الأمنية المختصة.

وتشن قوات الأمن في تونس حملات واسعة ضد المتطرفين الموالين لتنظيمي القاعدة وداعش، منذ هجومين كبيرين في 2015 استهدفا فندقا في سوسة ومتحف باردو، وسقط خلالهما عشرات السياح قتلى.