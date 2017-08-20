أكد العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، أن قوات إنفاذ القانون بشمال ووسط سيناء، تمكنت من اكتشاف وتدمير عدة أوكار خاصة العناصر التكفيرية و(8) دراجات نارية وعربة ربع نقل محملة بكميات كبيرة من المواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.

من جانب آخر تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء دمياط، بعد استصدار أمر من النيابة العامة، من ضبط حاوية 20 قدما قادمة من الصين في طريقها إلى ميناء الإسكندرية بنظام الترانزيت المباشر، وبداخلها 6 ملايين قرص ترامادول المخدر بميناء دمياط.

وتم التحفظ على الحاوية والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وكان العقيد هاني صلاح رئيس مكافحة المخدرات بميناء دمياط، قد تلقى إخبارية بوجود حاوية 20 قدما قادمة من الصين ترانزيت إلى ميناء دمياط، ومنها إلى ميناء الإسكندرية لصالح شركة "أي تي إتش" للاستيراد ومقرها 12 ش مراد القاهرة، ضمن المشمول قطع أثاث على متن مركب تدعى "ستيل إكسبريس".