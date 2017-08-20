سيطر الجيش السوري وحلفاؤه على الجهتين الجنوبية والوسطى داخل بلدة حميمة في ريف حمص الشرقي وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف التنظيم الإرهابي، حيث تتواصل عملية ملاحقة باقي مجموعات تنظيم "داعش" من الجزء الشمالي للبلدة.

هذا واستقدم تنظيم "داعش" الإرهابي نحو 100 مسلح له من محافظة دير الزور إلى ريف الرقة الجنوبي الشرقي، وذلك لصدّ تقدُّم الجيش السوري في المنطقة. فيما استهدف الجيش السوري بالرشاشات الثقيلة وقذائف الدبابات مواقع ونقاط تنظيم داعش في "سرية جنيد" ومنطقة "المقابر" في ريف دير الزور الجنوبي وحقق إصابات مؤكدة.

يُذكر أنَّ مدينة معدان تُعدُّ آخر مدينة خاضعة لسيطرة التنظيم الإرهابي في ريف الرقة الجنوبي الشرقي، وذلك بعد التَّقدم الواسع الذي حقَّقه الجيش السوري خلال عملياته في المنطقة.

في غضون ذلك أكد مصدر عسكري أن وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة أنجزت المرحلة الأولى من عملياتها العسكرية بالتقاء القوات العاملة على اتجاهات ريف الرقة الجنوبي الغربي وريف حماة الشرقي وريف حمص الشرقي وأحكمت الطوق على ما تبقى من إرهابيي “داعش” في منطقة عقيربات بريف حماة الشرقي.

ولفت المصدر في تصريح لـ سانا إلى أن “وحدات الجيش العاملة في المنطقة تقوم باستهداف أرتال تنظيم “داعش” الإرهابي التي تحاول الهروب من منطقة التطويق وتوقع في صفوفها خسائر فادحة”.

وأضاف المصدر أن “وحدات الجيش تمكنت خلال هذه المرحلة من تحرير 9000 كيلو متر مربع في الفترة من 3 حتى 17-8-2017 شملت 25 بلدة وقرية و5 آبار نفط وغاز ومعمل ومحطة توينان وقضت على مئات الإرهابيين ودمرت 5 دبابات و3 عربات مدرعة وأكثر من 30 سيارة متنوعة وراجمة صواريخ و14 مستودع ذخيرة وعتاد و18 مقرا.

وذكر مراسل سانا في حماة في وقت سابق السبت أن وحدات من الجيش خاضت بالتعاون مع القوات الرديفة اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” على محور تل الصوانة بريف حمص الشرقي بالتوازى ومحور قرية الفاسدة بريف سلمية الشرقي.

ولفت المراسل إلى أن الاشتباكات انتهت باطباق الحصار على مجموعة كبيرة من إرهابيي التنظيم التكفيري في بلدة عقيربات بريف سلمية بعد تكبيدهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

وأفاد المراسل بأن وحدات الجيش أحبطت جميع هجمات إرهابيي “داعش” على القوات المتقدمة ونقاط الحماية بغية افشال عملية إطباق الحصار وأوقعت بينهم العديد من القتلى والمصابين.

وكانت وحدات الجيش العاملة على اتجاه أثريا سيطرت الجمعة على مسافة 13 كم على طريق أثريا-توينان-الكريم وعدة مرتفعات حاكمة على الاتجاه ذاته وقضت على العديد من الإرهابيين من بينهم “أبو محمد الأندنوسي” و”أبو أسامة عياش” والعراقي “أبو منذر الجاسم”.

إلى ذلك استشهد شخصان وأصيب عدد من الأشخاص بتفجير سيارة مفخخة في محيط ضاحية تشرين بمدينة اللاذقية السورية، حسبما أفادت صفحات التواصل الاجتماعي.

وحسب المعلومات الأولية فقد استشهد شخصان على الأقل وتوجد إصابات حرجة، وترجح المصادر أن الشهداء هم جنود كانوا على حاجز الضاحية.

واختلفت المعطيات مع اختلاف المصادر، حيث أفاد بعضها بأن التفجير جرى قرب نزلة مشفى العثمان بالقرب من ضاحية الباسل.

من جانب آخر أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن فصيل "فيلق الرحمن" المسلح التي يسيطر على أجزاء من غوطة دمشق الشرقية، قد انضم إلى الهدنة في سوريا.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان لها، أن التوقيع على اتفاقية انضمام "الفيلق" لنظام وقف إطلاق النار تم الجمعة في جنيف بحضور ممثلين عن الوزارة والفصيل المسلح. وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة التاسعة مساء السبت.

وأكدت الوزارة أنه بتوقيع الفيلق على الاتفاقية، أصبحت كافة المجموعات المسلحة التي تنشط في الغوطة الشرقية مشاركة في نظام الهدنة.

وفي 22 من الشهر الماضي، وقعت وزارة الدفاع الروسية على اتفاقية مماثلة مع "جيش الإسلام" الذي تنشط وحداته في الغوطة الشرقية أيضا.

وجاء في بيان أن الاتفاقية تنص على توقف "الفيلق" عن أي عمليات قتالية، بما في ذلك منع عمليات قصف تستهدف البعثات الدبلوماسية في دمشق.

وتابعت الوزارة "خلال اللقاء مع ممثلي وزارة الدفاع الروسية، أكد ممثلو "فيلق الرحمن" استعدادهم لمحاربة إرهابيي "داعش" و"جبهة النصرة" بلا هوادة، كما أنهم اقترحوا إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في الأراضي الخاضعة لسيطرة الفصيل في منطقة تخفيف التوتر".