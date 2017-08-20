أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة ومخيم جنين، شمال الضفة الغربية صباح السبت.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت في مخيم جنين، أطلقت قوات الاحتلال خلالها النار على عدد من الشبان، ما أدى إلى إصابة ثلاثة، جرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين لتلقي العلاج، مشيرين إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها المخيم ثلاثة شبان آخرين، كما داهمت عدة منازل وفجرت أبواب بعضها.

في سياق آخر، قال خالد زبارقة محامي الدفاع عن الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في" إسرائيل" إنه اشتكى الخميس الماضي من تعرضه للاعتداء من قبل سجناء يهود داخل سجن "ريمونيم".

وأضاف زبارقة في تصريح صحفي أن الاعتداء على صلاح شمل، اعتداءً لفظياً وجسدياً بالضرب، من قبل سجناء يهود داخل السجن.. لافتا إلى أن الشرطة الاسرائيلية مددت توقيفه حتى غد الاثنين .

وكانت الشرطة الإسرائيلية، قد اعتقلت فجر الثلاثاء الماضي، الشيخ رائد صلاح، بتهمة "التحريض على العنف".. حيث اقتحمت قوات من الشرطة والوحدات الخاصة منزله بمدينة أم الفحم (شمال إسرائيل) قبل أن تقوم بتفتيشه، ثم اعتقاله.

كما أصيب مواطن فلسطيني، مساء الجمعة، برصاص قوات العدو الصهيوني خلال مواجهات اندلعت على الحدود الشرقية لقطاع غزة رفضًا للحصار على القطاع.

ووفقا لوكالة "فلسطين الآن" أفاد الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، بأن مواطنًا أصيب بجروح متوسطة إثر رصاصة بالصدر أصابته شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وأوضح القدرة أنه جرى نقل المصاب للعلاج وحالته مستقرة.

وفي سياق منفصل أفادت مصادر محلية بأن قوات العدو الصهيوني اعتقلت شابا وفتى خلال مواجهات مع العدو على المدخل الشمالي لقلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.

إلى ذلك استهدفت زوارق العدو الصهيوني، السبت، مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة.

وبحسب وكالة "فلسطين اليوم" فقد أطلقت زوارق الاحتلال النار صوب مراكب صيد في بحر مدينة غزة، ولم تبلغ عن إصابات جراء استهداف الاحتلال.

ويتعرض الصيادون الفلسطينيون بشكل يومي لاعتداءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، تكريسا للحصار البحري المفروض على القطاع منذ العام 2006.

وفي أول زيارة له منذ توليه منصبه، من المتوقع أن يصل الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الى الأراضي المحتلة خلال عشرة أيام، حيث سيلتقي رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ورئيس الكيان رؤوبين ريفلين ووزير الحرب افيغدور ليبرمان، كما سيلتقي في رام الله رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وأشارت صحيفة "اسرائيل هيوم" في هذا السياق إلى أنه وعلى الرغم من ان غوتيريش ينوي التركيز على المسألة الفلسطينية والجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات السياسية مع الجانب الصهيوني، الا أن كيان العدو يريد التركيز على قضايا أخرى، خاصة ايران وحزب الله لبنان".