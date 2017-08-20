عبّر الحقوقي الايطالي كارلو كوربوجي عن اعتقاده بان الارهاب يدار من قبل الدول السلطوية في العالم.

وأضاف هذا الناشط المعني بالدفاع عن حقوق ضحايا الإرهاب في المحاكم الاوروبية في ندوة لتكريم عوائل ضحايا الإرهاب التي أقيمت في جامعة العلوم الطبية في إصفهان، إن القوى السلطوية التي لا تمت للشعوب بصلة هي المحتضن الرئيس للجماعات الإرهابية والإرهابيين.

وأردف بالقول، إن القوى العالمية تعتمد الارهاب وتدعم الجماعات الارهابية لإخضاع تلك الدول والشعوب الحرة التي تأبي الانصياع امام مطالبها السلطوية.

من جانبه قال مساعد الأسقف الأعظم للأرامنة المقيمين في محافظة أصفهان وجنوب إيران سيبان كاشجيان خلال هذه المراسم، أن الارهاب يحصد ارواح المئات وآلالاف من الأبرياء كل عام في مختلف انحاء العالم مؤكدا إن الإحصائيات تبين أن عدد ضحايا الإرهاب أخذ بالارتفاع عام بعد عام.

وأضاف، نحن اجتمعنا اليوم في هذا المكان لكي نوصل لمسامع العالم وبصوت واحد إدانتنا لكافة الأعمال التي لا يرضي عليها الرب؛ الأعمال اللا أخلاقية وضد الإنسانية ونطالب بحقوق ضحايا الإرهاب ونحث العالم الذي إلتزم الصمت على مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف وكل ماتقوم به الجماعات الإرهابية والتكفيرية.

وأضاف، نحن من الجمهورية الاسلامية الايرانية التي طالما نادت للسلام والتعايش والعدالة، نرفع أصواتنا منادين لمكافحة الاعمال الوحشية والبربرية للجماعات الإرهابية.

يذكر ان ندوة مُثل الصبر عقدت في محافظة إصفهان لإحياء ذكرى الشهداء الإيرانيين من ضحايا الإرهاب الذين يزيد عددهم عن 17 ألفا وذلك بهدف تعزيز التآزر العالمي وتوحيد الصفوف لمجابهة الإرهاب.

ومن مجموع 17 ألف ضحية للإرهاب في إيران مايقارب الـ 800 شهيد من محافظة إصفهان وإن هذه المحافظة الإيرانية تعتبر احدي اكبر ضحايا الإرهاب.

وفي التقويم العالمي، أطلق على 19 آب/أغسطس اليوم العالمي لإحياء ذكري ضحايا الإرهاب من قبل منظمة الأمم المتحدة .