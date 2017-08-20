اعلن المدير التنفيذي لمؤسسة المعارض الثقافية الايرانية مسعود شهرام نيا عن اقامة معرض مشترك للصور الفوتوغرافية بين وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، و وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) ضمن معرض بكين الدولي للكتاب في دورته الـ 24 والذي سيبدأ خلال الفترة من 23 الى 27 اغسطس الحالي في الصين.

واضاف شهرام نيا ان ايران ستحل بصفة ضيف شرف على معرض بكين الدولي للكتاب في دورته الجديدة وستشارك تحت شعار ايران الحلم الجميل لطريق الحرير.

ولفت المدير التنفيذي لمؤسسة المعارض الثقافية في ايران عن مشاركة 9 من الكتّاب الايرانيين البارزين في معرض بكين الدولي للكتاب فضلا عن 13 من اصحاب دور النشر الايرانية الذين سيشاركون بصفة مستقلة، والى جانبهم 10 ناشرين تعرض اصداراتهم غيابيا في هذا المعرض.

وعلي صعيد اخر، اعلن شهرام نيا عن اقامة مراسم اسبوع الفيلم الايراني بالتزامن مع معرض بكين الدولي للكتاب في نسخته الرابعة والعشرين؛ موضحا ان هذه المراسم ستقام من خلال التعاون المشترك بين المستشارية الثقافية الايرانية في الصين ومؤسسة السينما الايرانية، ويحضرها كبار مسؤولي الشؤون الثقافية في كلا البلدين.