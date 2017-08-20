الوفاق/خاص/مختارحداد/أعلن مساعد النائب الأول لرئيس الجمهورية في شؤون تنمية الارياف والمناطق المحرومة، سيد ابوالفضل رضوي، السبت، خلال لقاء صحفي عن إقامة اول مهرجان، وطني للثقافة والرياضة في الارياف يومي 24 و 25 أغسطس الجاري في منطقة شاهين شهر في اصفهان وذلك بهدف التعرف على التقاليد والاعراف بالاضافة الى طاقات ومشاكل الارياف في البلاد.

وأضاف: ان ايران غنية بتاريخها وحضارتها القديمة وبذلك يمكننا في سبيل تنمية الاقتصاد الاستغناء عن الاستفادة الحصرية في النفط وان الارياف والقرويين يحتلون مكانة مميزة في تطورات البلاد.

وأشار رضوي الى برامج الحكومة خلال السنوات الثلاثة الماضية في مجال تنمية الاوضاع الاقتصادية في الارياف والمناطق المحرومة وتنفيذ العديد في هذه البرامج والتي ادت الى توفر الارضية اللازمة للتنمية وتقليص حجم الهجرة من الارياف الى المدن.

وقال : ان اقامة مهرجانات ومعارض تعكس طاقات القرويين وانتاجاتهم ستؤدي الى تعزيز التبادل بين المناطق الريفية والحضرية وبالتالي الاسواق الاقليمية والدولية.

وتابع رضوي لابد في هذا السبيل من اتخاذ خطوات محورية خلال اقامة مثل هذه المعارض التي تعكس هذه الطاقات سواء الكامنة او الفعلية وتحويلها نحو خط الانتاج المكثف على الصعيد الداخلي والخارجي بهدف تحقيق الاقتصاد المقاوم والاكتفاء الذاتي.

وفي مجال الثقافة والفنون والرياضة في الارياف ومع ما تتمتع به الارياف والقرى من تاريخ عريق يمتد لآلاف السنين، بامكان الارياف ان تصبح مركزاً للتنمية الاقتصادية للبلاد.

وأضاف : هناك أكثر من (500) رياضة تقليدية تتميز بها الارياف، ومن الممكن ادراجها ضمن قطاع الرياضة المتداولة على مستوى البلاد.

وأكد رضوي سيتنافس خلال المهرجان 740 رياضي من 31 محافظة ، من بينهم 430 متسابق في 7 فروع رياضية و 310 متسابقة في 6 فروع رياضية.

ونوه رضوي الى انه سيتم احترام التقاليد والاعراف الريفية خلال تقديم معزوفات موسيقية من مختلف محافظات البلاد.

وأكد ان الفروع الرياضية التي سيتنافس الرياضيون خلالها هي انواع الرياضة المحلية والوطنية.