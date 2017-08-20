اطلق اسم "آية الله هاشمي رفسنجاني" على احد الطرق السريعة في طهران خلال مراسم حضرها ابنه محسن عضو المجلس البلدي في العاصمة طهران.

وفي مراسم اقيمت وحضرها رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف والسيد حسن الخميني حفيد الامام الراحل (رض) واسرة الفقيد رفسنجاني تم تغيير اسم "نيايش" الى "آية الله هاشمي رفسنجاني".

وقال محسن هاشمي رفسنجاني، خلال المراسم، ان والده الفقيد غادر مسقط رأسه في القرية وتوجه الى مدينة قم المقدسة للدراسة الدينية منذ ان كان عمره 14 عاما وقد تحمل في طريق الثورة الاسلامية الكثير من المشاق والصعوبات والتعذيب من اجل انتصار الثورة وصون كرامة البلاد.

واضاف، ان والده اتخذ قرارات مهمة من اجل ايجاد حلول لمشاكل العاصمة طهران منها مد شبكة قطارات الانفاق (مترو) وشبكة مياه الصرف الصحي.

وتابع: ان آية الله هاشمي رفسنجاني أسس تكتل نواب طهران في مجلس الشورى الاسلامي وقد اهتم باعمار طهران ومحافظات البلاد بصورة جادة حتى نهاية حياته وان مشاركة الملايين في تشييع جثمانه خير دليل على تثمين الشعب لخادمه الراحل.

ونوه الى ان والده كان معتدلا في نهجه وبذل جهودا حثيثة من اجل تقدم ايران على مختلف الصعد.

واشاد محسن هاشمي بالمشاريع التي نفذها رئيس بلدية طهران محمدباقر قاليباف المنتهية مهامه خلال 12 عاما من مسؤوليته.