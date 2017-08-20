كشف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، خلال لقائه وفداً من المركز الخبري الوطني، عن ان زياراته الى الدول العربية والاقليمية كانت بالتنسيق بينه وبين رئيس الوزراء حيدر العبادي، وتندرج ضمن الإنفتاح العراقي على الدول المجاورة.

وقال عضو ادارة المركز الخبري الوطني مصطفى كامل الغزي: إن الصدر اكد ان كل زياراته تأتي بتنسيق وتفاهم مع رئيس الوزراء حيدر العبادي وتأتي ترسيخا لدعائم إنفتاح الدولة العراقية على جوارها الإقليمي وانهاء مرحلة الإحتقان بين العراق ومحيطه.

واكد، ان الصدر نفى خلال لقائه ان يكون الغرض من الزيارات هو الإنضمام الى سياسة المحاور الدولية او ان يكون محور ضد آخر، مبينا؛ ان علاقتنا بإيران ثابتة وتاريخية ولن نكون ضدها وضد مصالحها ومصالح العراق المتبادلة معها.

ولفت الغزي الى ان الصدر اكد على ان العراق جرّب حالة التصادم مع الجوار الاقليمي ولم يحصد غير المشاكل لبلدنا وشعبنا ولا بد من تجريب أدوات الإنفتاح والحوار، وأشار الصدر الى انه رفض الإساءة الى أي شخص لا سيما نوري المالكي أثناء زيارتنا الى المملكة العربية السعودية وان خلافنا في الداخل خلاف بيت وليس موضوع نسمح ان تتدخل به قوى خارجية.